Stavba kulturního centra v Moravské Třebové začne komínem, poslouží jako vodojem

Moravská Třebová byla v minulosti významným kulturním a vzdělanostním centrem. Po dlouhé odmlce má být nově připravované kulturní centrum průlomem v kulturním a komunitním životě.

Vzniknout má v opuštěném průmyslovém areálu po bývalé mlékárně nedaleko centra. Radnice před pár dny obdržela kladné stanovisko k žádosti o dotaci ve výši 43 milionů korun na nultou etapu, která zahrnuje demolici části budov, vyčištění areálu, vytvoření parkoviště a výstavbu vodojemu v podobě komínu.

„V rámci nulté etapy potřebujeme vyřešit nejdříve hospodaření s dešťovými vodami, a protože v areálu máme velkou plochu střech, potřebujeme vodojem, do něhož se bude jímat voda ze všech střech. Ta se pak bude používat k zavlažování zeleně. Architekti, kteří si stojí za tím, že komín v továrně být musí, ho originálním způsobem přetvořili na vodojem. Souhlas nám proto dal i dotační orgán, primárně však půjde o orientační bod nového centra,“ řekl místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil k novému symbolu města, pod nímž má vzniknout místo pro setkávání lidí a volnočasové kulturní aktivity.

Na podzim má proběhnout výběr zhotovitele a na jaře chce vedení města začít se stavbou, která zahrnuje výstavbu parkoviště a propojení komplexu se stávajícím městským parkem.

Předpokládané náklady na nultou etapu se pohybují okolo 65 milionů korun, 80 procent nákladů má pokrýt dotace. „Zároveň připravujeme dokumentaci pro stavbu vlastního kulturního sálu, který představuje další etapu. Samotná výstavba by tak mohla začít v roce 2027,“ dodal Dokoupil. O rok dříve by radnice chtěla mít vyřízené stavební povolení.

Dokončení celého areálu bude závislé na penězích

Nikdo z jejího vedení zatím nedokáže odhadnout, kdy výstavba společenského sálu s kapacitou 250 až 500 lidí, kinosálem pro 80 diváků, novou městskou komunitní knihovnou, zázemím pro depozitář muzea, barem, kavárnou a dalšími prostory pro společenský život bude dokončena.

„My se teď soustředíme na první dvě etapy. V roce 2029 by mohlo být hotové úplně nové venkovní prostranství a kulturní sál,“ řekl starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Architekti k celému projektu přistoupili velice variabilně. Radnice tak počítá s tím, že výstavbu půjde naplánovat do dílčích stavebních etap tak, aby se areál mohl otevírat postupně.

Vítězná studie z dílny architektonické kanceláře Rusina Frei má kromě hotových vizualizací dokončený také fyzický model.

„Model s námi bude putovat v rámci seznamovacího kolečka. Centrum chceme přes celý podzim představovat veřejnosti, abychom ho dostali do povědomí lidí. Budeme s ním objíždět také školy a s sebou budeme brát i architekty,“ řekl starosta.

Hotový je nový vizuální styl

Kromě samotného modelu centra, kterému architekti dopřáli industriální podobu, je hotový také vizuální styl i název nového „kulturáku“.

„Bude mít svoji vlastní značku Miza, což je takový novotvar, který se u nás nevyskytuje. Proces hledání toho názvu byl poměrně dlouhý. Oslovili jsme Tomáše Procházku s kolektivem, kteří to uchopili skutečně profesionálně, a jsme přesvědčeni, že to bude fungovat. Miza evokuje příjemné konotace. Navíc odkazuje na Moravskou Třebovou i původní Miltru,“ řekl ke zrodu nového názvu architekt Martin Frei. Nové logo má v sobě zakomponovaný tvar továrních střech.

„Nové centrum má svoji novou identitu. Centrem chceme spojit obyvatele, abychom vytvořili to správné očekávání a tlak na to, aby vzniklo co nejdříve,“ dodal Dokoupil.

Nové centrum má přilákat nejen nové návštěvníky, ale podpořit také ekonomický rozvoj města.

„Je to projekt, který má potenciál změnit životy našich obyvatel a oživit zdejší komunitní život. Jsme přesvědčení, že toto centrum přinese do Moravské Třebové novou energii a přiláká nejen místní obyvatele, ale také návštěvníky z širšího okolí,“ dodal Charvát.