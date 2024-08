Koupaliště v kraji reagují na nepolevující vedra, prodlužují sezonu do září

Například akvapark v Moravské Třebové vyhledávaný zejména rodinami s dětmi, kterým vyhovuje voda ohřívaná tepelnými čerpadly v rozmezí 22 až 26 stupňů Celsia po celou dobu sezony, počítá s provozem minimálně do poloviny září.

„Vzhledem k příznivému výhledu počasí na příští dny je velká šance, že minimálně dva týdny v září necháme akvapark otevřený. Jelikož ohřívání vody tepelnými čerpadly je finančně náročné, provozní dobu i s ohledem na začátek školy omezíme jen na odpolední hodiny,“ řekl místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil. Areál s nerezovými bazény, tobogánem a skluzavkou bude od 2. září za snížené odpolední vstupné otevřen od 13 do 18 hodin, a to až do odvolání.

Na příjemné letní teploty jsou připraveni i na plovárně v Litomyšli s aktuální teplotou vody 24 stupňů Celsia. „Bude záležet hodně na počasí. Po zkušenostech z minulých let očekáváme, že plovárna by mohla mít do poloviny září otevřeno. Pak se počasí většinou zlomí,“ sdělil vedoucí plovárny a bazénu v Litomyšli Pavel Münster. Krytý plavecký bazén v sousedství plovárny by se po pravidelné čtrnáctidenní odstávce v září měl otevřít v pondělí 16. září.

Ve Svitavách už vědí, že letní radovánky prodlouží nanejvýš do neděle 8. září. Během pracovního týdne se areál s malým bazénem pro děti a padesátimetrovým bazénem pro plavce otevře od 13 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 19 hodin.

S prodlouženým provozem počítají i v akvaparku v Žamberku, kde otevírací dobu upravují v závislosti na počasí.

Teplé počasí, které meteorologové předpovídají minimálně do druhé poloviny příštího týdne, natáhne koupací sezonu i v jindy chladných oblastech. Třeba biotop v Hlinsku prodlužuje provozní dobu do odvolání. Ve všedních dnech bude otevřeno od 14 do 18 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin.

Cihelna v Pardubicích pro změnu zavře

S kratší sezonou však musejí počítat příznivci pozdního léta v Pardubicích, kde sezonu na koupališti Cihelna už na začátku léta zkrátila generální oprava.

Areál je po necelých dvou měsících od svého otevření stále ve zkušebním provozu. „Zkušební provoz na koupališti Cihelna končí v sobotu 31. srpna. Všem, kteří navštívili areál koupaliště, velmi děkujeme za návštěvu a budeme se těšit v další sezoně v červnu 2025,“ stojí na webu koupaliště.

Primátor města Jan Nadrchal už před nedávnem uvedl, že v září se do areálu vrátí firma Agrostav, aby dokončila zbylé práce tak, aby bylo koupaliště pro sezonu 2025 kompletně připravené.