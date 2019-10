Rodina holčičky postižené po porodu žaluje nemocnici o 22 milionů

Jedná se o stejnou částku jako v případě chlapce v roce 2017, který po pooperačních komplikacích zůstal v bdělém komatu.

„Opět se jedná o těžké poškození mozku dítěte, je to do určité míry srovnatelné,“ vysvětlil právník Mario Švehelka.

Matka dítěte trpěla v těhotenství streptokokovou infekcí. Děvčátko po porodu letos v červnu nedostalo včas antibiotika proti nákaze a ponese si trvalé následky. Pardubický kraj chce také prověřit, zda nenastalo pochybení při transportu rodičky do Pardubic. Předtím totiž rodící ženu odmítla nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Do Pardubic ve středu také zamířila kontrola ministerstva zdravotnictví vedená náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou. Ten uvedl, že při péči o dítě nebyl dodržen interval testů u nově narozených dětí, ale bude třeba vyjádření soudního znalce.

„Interval nebyl dodržen, nicméně je třeba říci, že doporučení odborné společnosti nemusí být závazná pro všechna oddělení. Budeme diskutovat, jestli to, co se stalo následně po prodlevě, vedlo ke stavu, který tady byl. Musí se jednoznačně vyjádřit soudní znalec, jestli může dojít k tomuto postižení, i když aplikujeme antibiotikum včas,“ řekl Prymula.

Zmínil i to, že postup rychnovské nemocnice byl v tomto případě nešťastný, i když neovlivnil pozdější následky v Pardubické nemocnici. „Pokud je hrozba porodu nezralého dítěte, daná nemocnice by měla odrodit matku v místě, mělo tedy dojít k porodu v Rychnově. Na druhou stranu si měl Rychnov vyžádat rychlou záchranku tak, aby dorazila s převozním inkubátorem, a poté mělo být dítě transportováno do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ řekl Prymula.

Společnost Nemocnice Pardubického kraje pracuje na revizi systémových postupů. Proškolí také personál, aby dodržoval firemní kulturu, byl schopen správně řešit a včas hlásit nežádoucí události a chápal i jejich právní dopady. Vznikne také funkce ombudsmana nemocnic pro řešení stížností pacientů.

Případ vyšetřuje i policie pro možné těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Představenstvo společnosti Nemocnice Pardubického kraje kvůli případu odvolalo ředitelku pardubické a chrudimské nemocnice Štěpánku Fraňkovou. Lékaři a primář novorozeneckého oddělení dostali výtky.