Matka dítěte s pozdě danými léky jela do tří porodnic. Kraj chce vysvětlení

„Podle mých informací žena cestovala do Rychnova nad Kněžnou, kde ji údajně odmítla přijmout zdravotní sestra. Pak cestovala do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde ji odmítli přijmout, skončila v Pardubicích. Nechápu, jak je možné, že spádová nemocnice, kam ji zaveze zdravotnická záchranná služba, nepřijme pacientku,“popsal okolnosti případu hejtman Martin Netolický.

Rychnovská nemocnice ženu skutečně odmítla přijmout, ale vysvětluje to tím, že šlo o předčasný porod, pro který není vybavena. Žena totiž rodila ve 33. týdnu.

„Rodičku jsme tudíž odkázali na vyšší pracoviště,“ uvedla Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, pod nějž rychnovská nemocnice spadá.

A dodala, že v rychnovské nemocnici není specializovaná JIP, která by se postarala o předčasně narozeného novorozence. Porody tady vedou i podle webových stránek až od ukončeného 36. týdne.

Sanita se tak vydává do Hradce Králové, ale ani do místní fakultní nemocnice nedojede. „Ve voze mi řekli, že v Hradci je stop stav, a tak jsme jeli do Pardubic,“ řekla MF DNES žena, která jezdila na kontroly kvůli rizikovému těhotenství a streptokoku v krvi právě do hradecké fakultní nemocnice.

Ta k případu pouze řekla, že rodička v jejich zařízení nebyla.

„Pacientka neprošla příjmem Fakultní nemocnice Hradec Králové a byla převezena do pardubické nemocnice, bližší informace k případu nemůžeme z důvodu policejního vyšetřování v tuto chvíli uvést,“ uvedl mluvčí zařízení Jakub Sochor.

Do Pardubic tak záchranáři dojeli asi hodinu od okamžiku, kdy ženu převzali. Porod dopadl dobře. Lékaři však rodičce vzhledem k okolnostem nestihli před jeho začátkem podat antibiotika.

A pak přišla chyba. Doktoři na dětském oddělení podle dostupných informací neudělali včas testy na zjištění přítomnosti streptokoka v krvi novorozence. Infekci odhalili příliš pozdě. Antibiotika nasadili až ve chvíli, kdy se dítě ocitlo ve stavu septického šoku a utrpělo těžké poškození mozku.

Pardubická nemocnice už přiznala, že lékaři nedodrželi doporučené postupy. Hejtman Netolický hodlá o případu jednat s řediteli všech tří nemocnic.

„Chci, abychom si vyjasnili, co se stalo,“ řekl Netolický.

Chyba přišla v Pardubicích, tvrdí právník rodiny

Rodina už podala žalobu na pardubickou nemocnici. Její právní zástupce Mario Švehelka považuje debaty o tom, zda ženu neměla přijmout a ošetřit jiná nemocnice, za zbytečné.

„Pro tento případ to má nulový význam. Ta chyba jednoznačně nastala až na dětském oddělení,“ řekl. Podle něj se žena ocitla v porodnici včas a porod proběhl dobře. Rodina samotná rozhodně z ničeho neviní hradeckou fakultní nemocnici. Naopak, je jim vděčná za záchranu života dítěte.

„Z Pardubic dceru v kritickém stavu převáželi do Hradce, kde ji zachránili. Chceme jim poděkovat,“ řekl otec dítěte Jaroslav Mráček.

Mluvčí pardubické policie Eva Maturová uvedla, že se případem už začali zabývat kriminalisté. „Postupujeme tak na základě informací z médií,“ uvedla Maturová.