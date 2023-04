Hlavně se do ničeho velkého nepouštět, pardubičtí radní hrají roli správců

Pokud by si člověk dělal obrázek o vytíženosti některých pardubických radních na základě jejich výstupů na sociálních sítích, musel by dojít k závěru, že na radnici by chtěl sedět každý. Tu výlet na fotbal, tu návštěva kulturního představení nebo rautu. Zmínky o pracovních úspěších v těžké defenzivě, pokud tedy vůbec nějaké.

Samozřejmě, nelze paušalizovat. Takový náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal si na nudu nestěžuje. „Denně mám klidně 50 telefonátů a sto e-mailů k vyřízení. Jako nováčka mne zarazilo, jaký to je frmol. Většinou jde hlavně o stav a plánovanou opravu mostu kapitána Bartoše,“ uvedl Hrabal.

Ale obecně vzato je zatím na radnici oproti minulým rokům klid. A to dokonce takový, že radní ani nesvolali na únor zasedání zastupitelstva. „Nechci hodnotit radu města jen jako celek, v pracovitosti jednotlivců jsou bezpochyby velké rozdíly. Pravda ale je, že si nepamatuji zrušení únorového zastupitelstva. To je zvláštní krok od vládnoucí koalice,“ uvedl zastupitel za KDU-ČSL a bývalý radní města Vít Ulrych.

Sami radní vynechání jednání vysvětlují jarními prázdninami a také tím, že vlastně nebylo o čem jednat. „Bylo by tam jen pár bodů a ty navíc vydrží do března,“ řekl náměstek Hrabal z ANO.

Ovšem i předchozí jednání městského parlamentu měla o hodně pohodovější atmosféru, než bylo zvykem v minulých letech. Jednak je to tím, že nový primátor Jan Nadrchal zvolil diplomatičtější styl řízení schůze než jeho předchůdce Martin Charvát, ale také na stole málokdy leží nějaké kontroverzní body.

„Je to klidnější než dříve. Určitě je to spojené s tím, že nová rada zatím nerozjíždí své projekty, ale spíše se snaží dotáhnout to, co už běží,“ uvedl bývalý náměstek primátora a lídr koalice Spolu Jan Mazuch.

Jinými slovy politici se vlastně nemají o co pohádat. Výjimkou bylo obsazení vedení městských firem či zveřejňování pracovních kalendářů náměstků primátora.

„Koalice zatím stačila dosadit do městských společností lidi s pochybným vzděláním nebo s pochybnou pověstí nebo do některých funkcí vrací ty, kteří tam v předchozích obdobích neudělali vůbec nic,“ řekl Ulrych, který patří mezi největší kritiky nového vedení města.

V koalici panuje poklidná atmosféra

Ovšem jinak mezi koalicí tvořenou ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice a opozicí panuje celkem poklidná atmosféra.

„Jsem rád, že jsme zatím ani jeden návrh nemuseli tlačit na sílu 20 hlasy. Vždy jsme dokázali získat alespoň nějaké hlasy z opozice,“ řekl náměstek primátora Hrabal, který tak připomněl, že současná radniční vláda má početně nejslabší pozici v zastupitelstvu v jeho historii.

A i to je určitě důvod toho, proč radní nepřicházejí se svými plány, které by těžko hledaly podporu u dalších politických stran. „Potvrzují se mé obavy, že se bude jednat pouze o ‚údržbářské‘ vedení města, které je navíc v zajetí svých populistických předvolebních slibů. Zatím jsem nezaznamenal žádné vize, které by naše město mohly posunout dál,“ uvedl Ulrych.

Dalším motorem klidu je to, že Pardubice v poslední době hodně investovaly a nyní přichází na řadu čas úspor. Ostatně primátor Nadrchal už oznámil, že se radnice pokusí mírně zeštíhlit i chystaný Terminál Jih a přilehlý parkovací dům, aby město na stavbě něco ušetřilo.