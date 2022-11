Podezřelé zakázky řeší policie, pardubický magistrát zodpovědnost odmítá

Člověk nemusí být právě Sherlock Holmes, aby na tom viděl něco podezřelého. Pohled na archiv zakázek malého rozsahu na pardubickém odboru dopravy totiž mluví za vše.

Poměrně úzká skupina firem se točila na všech pracích. Zakázky placené z veřejných peněz měly přitom jedno společné: výsledná cena v drtivé většině případů skončila jen těsně pod limitem dvou set tisíc korun. Tato praxe přitom podle archivu radnice fungovala dlouhé roky.

Tak třeba malá ochutnávka ze závěru roku 2018. V té době odbor dopravy pod vedením Bakajsy potřeboval opravit část Prokopova mostu přes řeku Chrudimku. Stálo to 191 528 korun bez daně.

Oprava zábradlí a sloupků na mostě mezi Rosicemi a Svítkovem přes řeku Labe byla za 194 237 korun. Oprava propadu vozovky na propustku v ulici Srnojedská vyšla na 198 673 korun a vysprávka řetězů a natření zábradlí na Palackého ulici stála město 196 990 korun. A tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho.

„Je to opravdový humor. Vše těsně ‚líže‘ hranici 200 tisíc korun, aby to bylo v gesci jen šéfa odboru. Říkal jsem si, že to snad ani není možné, ale evidentně je. Tato praxe trvala roky, škody musí být v desítkách milionů korun,“ uvedl zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák, který na praxi na odboru dopravy upozornil už před volbami.

A ve svém průzkumu šel ještě dál. Podle něj totiž některé zakázky byly nejenže předražené, ale vlastně se vůbec nemusely konat.

Například na konci dubna 2018 Vladimír Bakajsa vypsal zakázku na odstranění havarijního stavu a natření zábradlí u vjezdu do firmy Foxconn v Průmyslové ulici. Zábradlí, které mělo podobu několika málo trubek, dostaly možnost opravovat tři firmy. Vítězná společnost Loučka Pardubice vyhrála s cenou 197 253 korun. Bakajsa poptal také firmu Building Expert, která nabídla 199 561 korun, a společnost SKOS se účastnila jen formálně, protože její nabídka 201 432 přesáhla limit dvou set tisíc korun.

„O tom, že natřít kousek zábradlí bychom všichni zvládli levněji než za 200 tisíc korun, se asi přít nemusíme. Za tu cenu by se dalo i pozlatit. Co je však na případu ještě více úsměvné, to zábradlí tam už není. Odbor dopravy ho krátce po natření nechal odstranit, takže to bylo úplně zbytečné,“ uvedl Filip Sedlák.

Zajímavý je i seznam zakázek na odboru dopravy pardubického magistrátu z roku 2017. Ze 36 zakázek, které v tomto roce dnes už bývalý vedoucí odboru rozdělil, byla jedna za 185 tisíc, ostatní oscilovaly někde mezi 195 až 199 tisíci.

Nedá se zjistit, co se dělalo

Nabízí se tedy logická otázka: Kdo měl Vladimíra Bakajsu kontrolovat a kdo může za to, že podobnou praxi mohl provozovat několik let? Stačí připomenout, že Bakajsa na odboru dopravy přežil čtyři různé primátory.

Podle bývalého radního Víta Ulrycha z KDU-ČSL ovšem politické vedení města nepochybilo. „Zakázky malého rozsahu neschvaluje ani rada, ani zastupitelstvo. Jde to zcela mimo politické vedení radnice. Je to čistě na úřednících a jejich kontrolních mechanismech,“ uvedl zastupitel za SPOLU Vít Ulrych.

Stejný názor má i současný radní a bývalý náměstek primátorky František Brendl. „Je to pod rozlišovací schopnost politiků. Do 200 tisíc jde o poptávkové řízení. Na něco nekalého můžete přijít až zpětně při nějaké kontrole. A co se týče konkrétně odvedené práce, tak ani to ne. Těžko zjistíte, jestli tam někdo za 200 tisíc korun měnil dvě dlaždice, nebo půl chodníku,“ uvedl František Brendl zvolený za Společně pro Pardubice.

Přímým nadřízeným Vladimíra Bakajsy byl tajemník magistrátu Michal Zitko. Ten policistům s ohledem na vyšetřování případu podepsal mlčenlivost, takže se ke všemu může vyjádřit jen v obecné rovině.

„Systém zadávání veřejných zakázek je postaven na důvěře, která není bezbřehá. Všechny odbory na magistrátu jsou pravidelně prověřovány audity,“ uvedl Zitko, který však zároveň potvrdil, že ani audit nemá šanci zjistit rozsah skutečně vykonané práce. „Náplní auditů není kontrola jednotlivých zakázek a toho, jak byly provedeny. Samozřejmostí ale je, že šéfové odborů se musí řídit nařízeními rady města a také zákony,“ dodal Zitko.

Podle zdroje MF DNES však nakonec aspoň nějak, byť zřejmě s velkým zpožděním, kontroly na radnici proběhly. Policie ČR totiž měla dostat podnět k vyšetřování právě z radnice.

„Na podzim roku 2021 se interním šetřením zjistilo, že jsou nesrovnalosti při zadávání malých zakázek, které jsou pod rozlišovací schopností rady města. Když se informace dostaly na stůl primátorovi, tak rozhodl o podání trestního oznámení,“ uvedl pod zárukou anonymity vysoce postavený politik pardubické radnice, který je s případem dobře obeznámen.

Úředník se k podezřením nevyjádřil

Razie proběhla na radnici v druhé polovině ledna a od té doby se Vladimír Bakajsa k celé věci nijak nevyjádřil. V lednu nebral telefon, nedopovídal na SMS a nyní se už jeho číslo hlásí jako nedostupné. Úředník po zásahu policie na vlastní žádost na radnici skončil.

Vyšetřování ze strany policie stále pokračuje a podle dostupných informací ještě nějakou dobu pokračovat bude.

„V trestní věci, na kterou se dotazujete, musel být přibrán znalec k podání znaleckého posudku, bez kterého nemůže být prověřování skončeno. S ohledem na to nelze předpokládat, že by prověřování bylo skončeno dříve než v druhé polovině roku 2023,“ uvedl dozorující okresní státní zástupce Aleš Veselý s tím, že zatím není nikdo obviněný, natož obžalovaný.

„Prověřování, které je prvním stadiem trestního řízení, znamená, že není vedeno trestní stíhání konkrétní osoby,“ dodal Veselý.

Každopádně se zdá, že praxe na odboru dopravy může strhnout politiky k větší kontrole i ostatních odborů. Nápadně podobné cifry u zakázek malého rozsahu lze v posledních letech totiž objevit i v archivu odboru majetku a investic.

„Určitě to je téma. Případ odboru dopravy ukazuje, že kontrola nefungovala, nebo až hodně pozdě. Myslím, že je čas podívat se i na další odbory, které vypisují hodně zakázek,“ dodal radní František Brendl.