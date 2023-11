Stromy, cyklisté, parkoviště i chodci. Litomyšl po dostavbě D35 zúží průtah

V málokterém městě žije tolik patriotů hrdých na jeho historii a jeho vzhled. Ale málokteré bylo tak zmrzačeno za socialismu dopravou.

Čtyřproudový silniční průtah v osmdesátých letech rozdělil město na dvě části. Jejich spojení zachraňují dva nadchody a jeden podchod. Po výstavbě dálnice D35 na severozápad od města se však z této komunikace stane krajská silnice mnohem menšího významu.

„Naše vize je, že zde zůstane dvoupruh. Zbylé dva pruhy se využijí někde pro zeleň, někde pro cyklisty, někde pro parkování. Silnice vede podél náměstí, když se udělají dva tři prostupy do centra, tak jste za dvě minuty na náměstí,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl z Generace 89.

Dodal, že kvůli přeměně silnice bude město v budoucnu jednat se státem i krajem, aby Litomyšli s investicí pomohly. S úpravami však bude možné začít až poté, co se doprava přesune na dálnici, tedy někdy po roce 2027.

Litomyšl si hraje s myšlenkou odstranit to, co místní označují jizva na tváři města, už čtvrt století. Studenti architektury pravidelně pro město vymýšlejí, co s širokou silnicí udělat. Vytvořili podle starosty nápadité až bláznivé věci, ale teď tento úkol řeší profesionálové. „V únoru by nám měli architekti představit generální projekt,“ uvedl Brýdl.

Vedle zeleně a cyklostezky by zde mělo vzniknout směrem k historickému středu zhruba dvě stě parkovacích míst. Nikoliv na jednom místě, parkoviště budou rozmístěna po trase dnešní silnice I/35.

To bude pro město významná pomoc. Litomyšl totiž jako jedno z mála měst nepřipustila stavbu supermarketů na periferii, a vyhnula se tak odumírání historického středu. Smetanovo náměstí je živé, plné obchodů, lidí a aut, která se sem ve špičce nevejdou.

Plány na stavbu parkovacího domu radní už před lety opustili s vysvětlením, že na ni nemají v rozpočtu peníze. Zároveň se nedohodli ani s žádným soukromým investorem. „Návratnost prostředků by byla strašně dlouhá,“ řekl místostarosta Radomil Kašpar.

Průtah skončí jako přivaděč k dálnici

Přes zúžený průtah městem by měly podle plánu radních vést i přechody pro chodce. V Litomyšli však soudí, že lidé budou dál chodit po nově vybudovaných lávkách přes průtah.

„Pořád bude pro lidi asi pocitově příjemnější jít po nadchodu nebo podchodem, ta intenzita dopravy nebude malá, celé Poličsko tudy bude najíždět na dálnici, je jasné, že to nebude místní komunikace,“ řekl starosta Daniel Brýdl.

I když je jisté, že se průtah zásadně změní, není jasné kdy. Závisí to na tom, zda ŘSD dokáže vybudovat dálniční obchvat do roku 2027, jak stále plánuje.

Zatím se snaží pro akci získat společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Nabýt právní moci mohlo už v září, Český svaz ochrany přírody Šumperk však podal rozklad kvůli chybám v dokumentu. ŘSD nyní připravuje memorandum, kterým by se zavázalo, že ochráncům vyjde ve sporných částech rozhodnutí vstříc, a oni by rozklad stáhli. V Litomyšli jsou optimisté.

„Z jednání jasně vyplynulo, že ČSOP Šumperk má konstruktivní připomínky a ŘSD je hodlá akceptovat,“ řekl nedávno náměstek hejtmana a bývalý starosta Litomyšle Michal Kortyš (ODS).

Ani pak však samozřejmě není rok 2027 jako termín spuštění dálnice u Litomyšle jistý. Problémy při přípravě stavby se mohou objevit kdekoliv jinde.