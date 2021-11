Až bude stát dálnice D35, průtah Litomyšlí poslouží i jako parkoviště

Radní Litomyšle pokračují v přípravách na radikální změnu průtahu městem. Po otevření dálnice, která má v roce 2027 vytvořit obchvat města, nebude třeba, aby řidičům sloužila čtyřproudová komunikace.

Silnici bude možné zúžit a zbude dost prostoru na cyklostezku i na parkoviště. „Měl by tam být prostor pro dvě stě padesát parkovacích míst,“ řekl místostarosta Radomil Kašpar.

Litomyšl už připravuje plán, jak silnici I/35 proměnit. S ním půjde za státem i krajem, aby Litomyšli s proměnou silnice pomohly. „Musí tu vzniknout stovky parkovacích míst a propojky vedoucí na náměstí,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Stovky parkovacích míst Litomyšl potřebuje. Dosvědčí to každý, kdo se někdy snažil ve špičce zaparkovat v centru. Litomyšl jako jedno z mála měst nepřipustila stavbu supermarketů na periferii a vyhnula se odumírání historického středu. Smetanovo náměstí je živé, plné obchodů a lidí. Ale také aut, pro která není dost místa.

„Jsem nadšený, vznikají tam nové a nové provozovny, máme tři řeznictví, tři pekařství, dvě železářství, papírnictví, otevírá se bowling, kavárna, hranolkárna,“ vypočítává starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Nestačí 400 parkovacích míst na náměstí

Ve srovnání s klasickým obchodním centrem je tu ale rozdíl právě v parkování. Ani čtyři sta parkovacích míst na protáhlém náměstí řidičům nestačí. Ve špičce tu postávají auta se spuštěnými blikačkami nebo i bez nich a překáží. Najít místo před obchodem, kam zákazník jede, se povede málokdy.

„Když tam přijedu a chci zastavit, většinou není kde,“ říká majitel obchodu s elektronikou Jan Jetmar.

„To prostě k tomu patří. Kdo k nám chce, musí někdy zaparkovat dál,“ říká prodavačka z čistírny.

Situaci s parkováním postupně zhoršují změny, které jsou pro rozvoj města nanejvýš pozitivní. Na náměstí se otevírají nejen nové obchody, ale vznikají tu i nové byty. Jejich obyvatelé mají za šest set korun parkování zajištěno, a množství volných míst pro auta se tak opět snižuje. Na druhou stranu to stále není drama. Chce to jen více trpělivosti než dříve.

„V poslední době se stává, že musíte náměstí dvakrát objet, než najdete místo,“ řekl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Ještě před deseti lety místní politici plánovali a nechávali si kreslit nové parkovací domy v blízkosti historického centra, které by mohly přetlaku aut pomoci. Zajímavě vypadal parkovací dům pod renesančním zámkem v Zahájské ulici. Nakonec ale radní zjistili, že by to bylo málo muziky za hodně peněz, a projekty nechali v šuplíku.

Nyní žádnou stavbu parkovacího domu neplánují. Starosta Litomyšle Daniel Brýdl lidem doporučuje, aby využívali záchytných parkovišť, například to u sportovišť je podle něj během dne prázdné.

„Je to odtud osm minut pěšky do centra. U nemocnice je 77 parkovacích míst a to je do centra asi čtyři minuty. Něco takového v Praze nebo ve větším městě neřešíte. U nás lidé nejsou ochotni jít pár minut, chtějí zastavit přímo před obchodem, kam jedou, a to je otázka, nakolik je to udržitelné do budoucna,“ řekl Brýdl.

Kdo chce mít parkování pohodlnější než dnes, bude si muset počkat do roku 2027. Tedy pokud se naplní optimistické představy Ředitelství silnic a dálnic. Za šest let by pak mohli řidiči jet po souvislém úseku dálnice D35 z Opatovic nad Labem až do Opatovce u Svitav. A na průtahu Litomyšlí by mohlo začít fungovat parkoviště.