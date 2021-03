Sanitka odveze do Polska první covidovou pacientku z Orlickoústecké nemocnice

Pacientku s covidem-19 z Orlickoústecké nemocnice by měla dopoledne převézt do Polska sanitka. Zamíří do nemocnice v Ratiboři. Původně se uvažovalo o využití vrtulníku, který by zajistil národní dispečink intenzivní péče, nakonec ženu převeze automobil Zdravotnické záchranné služby.