Nikdy jsem se za profesionála nepovažoval, říká fotograf, co nadchnul NASA

Jak dlouho trvá, než se člověk naučí fotit tak znamenité fotografie?

To je otázka. Záleží na píli, odhodlání, pokoře a také trpělivosti. Často se setkávám s tím, že lidé se chtějí naučit to, co dělám já, ale do několika hodin. A s mobilem v ruce. Když pochopí, že to vyžaduje trošičku víc než jen mobil a že takovým věcem je třeba rozumět více do hloubky, mnozí to vzdají. A je to škoda. V této rychlé a povrchní době se holt jen hrstka snaží jít na věc s patřičnou důkladností a teprve potom se nechat odměnit prvními skvělými výsledky. Já se tomu věnuji 11 roků a ještě stále se mám co učit.