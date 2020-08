Zdravotníci mají v Pardubicích problém zaparkovat, lidé na ně volají policii

„Kdo dal tý vaší krávě řidičák? Parkujete si, kde chcete. Příště na vás pošlu policajty!“ Tak z ní jeden z e-mailů, které chodí ředitelce Oblastní charity Pardubice Marii Hubálkové.

Její kolegové jezdí po městě a pomáhají nemocným. Ovšem to zároveň znamená, že někde musejí zaparkovat, a to začíná být velký problém.

„Hlavně od té doby, co se platí u obchodních domů nedaleko nádraží, tak situace v Polabinách je neúnosná. Těžko se hledají místa. Jasné je, že občas kolegové zastaví někde na zákazu. Lidé neváhají na ně poslat strážníky, nechápu tuhle nesolidaritu,“ uvedla Hubálková.

Mluvčí městské policie Jiří Sejkora potvrzuje, že strážníci tu a tam auta charity pokutují.

„Když nám někdo zavolá, že před domem stojí špatně zaparkované auto, tak přijet prostě musíme. Snažíme se případy řešit s ohledem na danou situaci,“ uvedl Sejkora.

Situace v posledních měsících zašla tak daleko, že se Hubálková obrátila na vedení města s prosbou o pomoc.

„Lidé kvůli parkování našim zdravotníkům sprostě nadávají na ulici, ale neuvědomují si, že možná jednou také budou potřebovat pomoci s léčbou. Doufám, že nám radní nějak pomohou. Zatím to alespoň přislíbili,“ uvedla ředitelka Hubálková po schůzce s politiky.

Politici slíbili nápravu, zatím jen ústně

Domluva je zatím taková, že úředníci se budou pokoušet najít místa, na kterých budou moci parkovat sanitky nebo vozy charity. Zatímco ti první však v nejhorším zaparkují třeba na chodníku a nikdo řidiče neudá, pro ty z charity je značka jediným řešením.

„Pokoušel jsem se na radě prosadit usnesení, aby se tím pověření náměstci primátora zaobírali. To bohužel neprošlo. Jsem rád, že tedy alespoň vznikla ústní dohoda, že se něco zlepší,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.

„Tyto věci trvají vždy velmi dlouho. Doufáme, že se něco stane alespoň do konce roku. Máme přislíbeno grafické vyznačení speciálních míst,“ dodala k tomu Hubálková.

V přeplněných uličkách sídlišť se však volné plochy pro odstavení vozů zdravotníků nebudou hledat právě lehce. I proto radní Polabin František Weisbauer z KDU-ČSL prosazuje pádnější řešení.

Podle něj by se při opravách parkovišť a chodníků mělo už dopředu myslet na vybudování míst u paneláků, na která budou moci jezdit jen pracovníci záchranného systému, sociálních služeb či charity.

„Populace rychle stárne. Tyto služby bude potřebovat výhledově čím dál více lidí. Nyní je ideální čas tento problém řešit. Proto jsem třeba při rekonstrukci sídliště Cihelna navrhoval, aby se na trávníku vybudovala nová místa. Stačí tam dát zatravňovací dlažbu a ceduli. Nebylo by to ani moc drahé,“ uvedl Weisbauer.

Ovšem se svým plánem na radnici druhého městského obvodu moc nepochodil. Starosta Polabin Radek Hejný zvolený za hnutí ANO považuje podobné nápady za příliš drahé.

„Když se pan Weisbauer pro něco nadchne, tak to chce hned na 110 procent. Myslím, že speciální místa jsou zbytečná. Pokud je to nezbytné, tak třeba sanitka zaparkuje přímo na trávníku a když povrch poškodí, tak tam někoho pošleme s hráběmi a lopatou a dáme to dohromady. To mně přijde stále jako levnější řešení,“ uvedl Hejný.

Majáky ve výhodě, charita moc možností nemá

Pravdu má v tom, že sanitka, policie či hasiči si takto pomoci můžou. Ovšem pokud to samé provede řidič charity, může téměř jistě počítat s udáním a následně s pokutou.

„Brzy se dostaneme do situace, že tuto záslužnou práci nebude chtít nikdo dělat. Naši lidé jsou ve stresu, město je ucpané, u klienta musí být přímo na čas a pak ještě přijdou problémy se zaparkováním. Nedivím se, že někdy zastaví skutečně špatně, ale oni si nejdou nakoupit, ale pomáhat lidem,“ dodala Marie Hubálková.

Situace s parkováním se v některých částech města zhoršila po loňském citelném zdražení parkovného v centru Pardubic. Zpřísnily se také podmínky pro udělování parkovacích karet.

Lidé pak zareagovali tak, že své vozy nechávali u obchodních domů nebo ve čtvrtích, kde se zatím neplatí. Šéfové hypermarketů však už některé plochy zpoplatnili a i politici mluví o rozšíření regulovaných zón.