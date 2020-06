Za parkování u pardubického Alberta budou řidiči platit

Společnosti Saller Group se podle očekávání podařilo získat od pardubického magistrátu povolení k vybírání parkovného u supermarketu Albert. Nyní bývá venkovní parkoviště zcela zahlcené. „Situace je neúnosná několik let, zákazníci si stěžují. Jsem rád, že se podařilo dosáhnout kompromisu,“ uvedl Pavel Trna ze společnosti Saller Group, které parkoviště i obchodní budova bývalé Hypernovy patří.

Zákazníci supermarketu budou mít dvě hodiny zdarma. Poté budou řidiči platit 40 korun za hodinu a následující hodina je vyjde na 30 korun. Zároveň bude v podzemí 200 míst pro celodenní parkování za 80 korun.

Končí tak poslední velké bezplatné parkoviště v centru Pardubic. Řada lidí tam parkuje každý pracovní den, 80 korun se jim určitě nebude chtít dávat. Jenže alternativa není. Přijíždějící od Chrudimi by mohli auto odstavit v Masarykových kasárnách, ale je to dva a půl kilometru od nádraží. Auto lze zatím teoreticky nechat na sídlišti Polabiny a kilometr k nádraží dojít pěšky.

Odborník na technologie a řízení dopravy Václav Cempírek kritizuje pardubické politiky, že se zpoplatněním souhlasili. „Pardubice jsou celosvětový příklad nekoncepčnosti. Z Pardubic dojíždí denně stovky lidí do Prahy, a když jim to zpoplatní u supermarketů, tak jsou v koncích. Vůbec nevím, co budou dělat,“ řekl.

Pravdou je, že vedení města změně nebránilo, naopak jí fandilo. Náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš (ODS) už v prosinci oznámil, že se na placení parkovného s firmou předběžně dohodl. Argumentuje, že bezplatné parkoviště je chybou systému, když se všude kolem parkovné vybírá. Namítá, že město chce u plánovaného terminálu Jih postavit parkovací dům, jenže tato investice by při existenci neplacené parkování u Alberta nedávala smysl. „A pořád upozorňuju, že tam budou dvě hodiny zdarma,“ uvedl Kvaš.

Cena parkovného je v řešení

U obchodního centra Albert je bezmála tisíc parkovacích míst, 430 v podzemí. Cena parkovného se ještě může měnit. „Cenovou hladinu budeme upravovat tak, aby parkoviště bylo ideálně vytížené. Aby všichni, co tam potřebují zaparkovat, místo našli,“ řekl Trna.



Parkovací zařízení bude podle něj automatické, jak je obvyklé v nákupních střediscích i parkovacích domech. Řidič při výjezdu ani nemusí stahovat okénko a natahovat se s lístkem k automatu. Závora se sama otevře, pokud má zaplaceno nebo odjíždí do dvou hodin od příjezdu. „Automatický systém je nejlepší pro plynulost dopravy. Dáme si pár měsíců provozu, sejdeme se se zástupci samosprávy a po jednání s nimi případně ceny upravíme,“ doplnil Trna.

Proti zpoplatnění parkoviště se ohradil městský obvod I. Podle starostky Aleny Stehnové (ANO) bylo historicky při prodeji pozemku pro budoucí obchodní dům investorem slíbeno veřejné záchytné parkoviště, které bude zdarma, a tomu odpovídala i nižší prodejní cena pozemku. Žádný takový dokument ale úředníci na magistrátu nenašli.

Podle Kvaše město na neoficiální dohodě vzhledem k nárůstu automobilové dopravy trvat nemůže. „Situace se změnila, aut je dvakrát tolik. Je obrovský tlak na volná místa. Máme spoustu pendlerů, kteří jezdí pracovat do Prahy nebo jiných měst, celodenní parkování je pro ně výhodné,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).