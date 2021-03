Dva zastupitelé Pardubic se vzdají mandátu, za šest let nic neprosadili

Nestává se právě často, aby rok a půl před komunálními volbami skládali zastupitelé měst své mandáty. V Pardubicích se to však nyní děje, a to dokonce hned ve dvou případech. Pro svůj konec na radnici se rozhodli dva zastupitelé za sdružení Pardubáci Aleš Klose a Milan Košař. První svoje rozhodnutí už oznámil primátorovi města, druhý se na to chystá.

„Už nemůžu dál. Šest let v opozici mi stačilo. Je to festival promarněného času. Koalice v čele s hnutím ANO všechny naše nápady neguje, neprosadili jsme vůbec nic. Poslední jednání zastupitelstva pak bylo natolik šílené, že už nemám sílu pokračovat,“ uvedl Klose.

Tomu vadí například to, že radní neslyšeli na jeho nápad na přesunutí autobusového nádraží vedle hlavní pošty nebo na střídmější stavbu lávky přes Labe na sídlišti Závodu míru. V prvním případě vedení města zůstalo u nápadu stavby na relativně malém prostoru nedaleko vlakového nádraží, ve druhém projekt úplně odpískalo.

„Je to ubíjející. Lidé mi pak nadávají, jaké kraviny na radnici schvalujeme. Těžko jim vysvětluju, že jsem hlasoval proti. Končím,“ uvedl Klose, podle kterého pověstnou poslední kapkou bylo schválení opravy Letního stadionu za 380 milionů korun.



„Dlouhodobě říkám, že taková stavba do centra města nepatří. Na radnici stále řešíme jen fotbal a hokej a důležitější věci leží ladem,“ dodal politik.

Podobný názor na věc má jeho profesní i politický kolega Milan Košař. Nejstarší pardubický zastupitel si sice užil první čtyři roky v pozici radního, ale od roku 2014 je v opozici.

„Tento krok jsem zvažoval už dlouho. Dokonce jsem ani nechtěl už kandidovat. Vždy mě nakonec náš lídr František Brendl přemluvil, ale nyní se už nedám. Podám rezignaci na svůj mandát zastupitele,“ uvedl Košař, kterého zase prý „dorazilo“ schválení omítky na Zelené bráně na posledním jednání zastupitelstva.

„Nejvíce mne na tom štve, že jsme se v komisi architektury a urbanismu jednoznačně shodli, a to včetně zástupců koaličních stran, že omítka na Zelenou bránu nepatří. Většině zastupitelů je to však evidentně jedno. Podobné to bylo s výstavbou sídliště na Višňovce. Taková práce pak postrádá smysl,“ doplnil Košař.

Mandát zastupitele složili dva architekti

Oba architekti přitom patřili mezi oblíbené tváře komunální politiky. O tom svědčí i jejich posuny při posledních volbách. Aleš Klose získal mandát, ačkoliv byl až sedmý na kandidátce a Pardubáci brali jen čtyři křesla.

„Je to pro nás velká ztráta. Obou pánů si hodně vážím. Snažil jsem se jejich rozhodnutí zvrátit, ale už se mi to nepovedlo. Na jednu stranu je ale chápu. Dostáváme šest let od vládnoucího ANO a spol. permanentně do úst, a to se těžko snáší. Možná, kdybych nebyl v pozici lídra, tak bych šel s nimi,“ uvedl zakladatel a nejvíce viditelný opoziční politik v Pardubicích František Brendl.

Jeden uvolněný mandát by měl obsadit bývalý starosta městské části Dukla a krajský zastupitel Jiří Hájek. Až podá rezignaci i Milan Košař, měl by se připravit na cestu na radnici doktor medicíny Karel Šťastný, který je druhým náhradníkem.

Podle Brendla oba odchody Pardubáky citelně oslabí, ale vztahy se prý příliš měnit nebudou.

„Vím, že jsem Aleše naštval tím, že jsem hlasoval pro opravu Letního stadionu. Měli jsme to ale ve volebním programu a cítil jsem povinnost pro to hlasovat, i když k tomu mám také mnoho výhrad. Na druhou stranu si obou architektů vážím, rád s nimi zajdu někdy, až to půjde, na pivo a také si s chutí poslechnu jejich odborné názory,“ dodal zastupitel Brendl.