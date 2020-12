Dva šéfové nemocnic nesmějí být zastupiteli, přesto se nechali zvolit

Nová koalice 3PK hejtmana Martina Netolického (ČSSD) uspěla v krajských volbách mimo jiné i proto, že si mohla na přední pozice kandidátky napsat dva známé lékaře.

Ředitele Nemocnice následné péče Moravská Třebová Pavla Havíře a jednatele Nemocnice Pardubického kraje Vladimíra Ningera. Oba ve volbách uspěli, ale zastupiteli být podle zákona nemohou, pokud chtějí i nadále řídit nemocnice. Ninger se mandátu už vzdal, Havíř své rozhodnutí teprve krajskému úřadu oznámí.

Koalice 3PK (ČSSD a hnutí Společně pro kraj) nasadila oba kandidáty sociální demokracie vysoko, na čtvrté, resp. šesté místo kandidátky.

Oba obdrželi relativně dost preferenčních hlasů, Vladimír Ninger 621 a Pavel Havíř 571. A oba o neslučitelnosti funkcí zastupitele a šéfa krajské organizace či firmy věděli.

„Od počátku, tedy od vyslovení souhlasu s kandidaturou, jsem věděl o možném střetu zájmů v případě zvolení. Svojí kandidaturou jsem chtěl podpořit kandidátku koalice 3PK,“ uvedl Ninger.

„Zákon neumožňuje výkon funkce statutárního zástupce v přímo řízené organizaci a výkon mandátu zastupitele. Jakkoliv považuji tuto formulaci za nešťastnou, zákon budu samozřejmě respektovat,“ uvedl Havíř.

Ninger už rezignoval a na ustavující jednání zastupitelstva přišla místo něj Lenka Pařízková (3PK). Pokud by se mandátu nevzdal, přišel by o funkci jednatele krajských nemocnic s měsíční odměnou 140 tisíc korun. Navíc byl krajskými radními jmenován s platností od ledna 2020 do funkce na dalších pět let.

Hejtman Martin Netolický řekl, že šlo o Ningerovo vlastní rozhodnutí. „Ze zákonných důvodů nemůže sedět na dvou židlích. Toto je jeho osobní rozhodnutí, my jej respektujeme,“ uvedl.

Ninger svůj krok dává do souvislosti s přáním koalice 3PK. „V případě zvolení jsem s mandátem zastupitele počítal. Po zvolení jsem v souladu s názorem klubu koalice preferoval svoji pozici ve vedení nemocnice, a to z důvodu zachování kontinuity řízení v dnešní složité době pandemie,“ vysvětlil.

Nechat se zvolit o odejít - Havíř toto praktikuje podruhé

Na rozdíl od Ningera se ředitel Nemocnice následné péče Moravská Třebová Pavel Havíř funkce zastupitele dosud nevzdal.

„Rozhodnutí, které primárně oznámím krajskému úřadu, učiním v blízké době,“ uvedl Havíř. Na volbu mezi svým zaměstnáním a symbolickou částkou placeným křeslem zastupitele má 90 dní.

Pokud ze zastupitelstva odejde, nebude to pro něj nic nového. Stejný manévr – totiž nechat se lidmi zvolit, přijít na ustavující jednání a za pár týdnů rezignovat – už jednou v krajském zastupitelstvu provedl.

Na podzim roku 2012 byl zvolen do krajského zastupitelstva a už v lednu 2013 složil mandát. Ve stejném roce se stal předsedou představenstva krajských nemocnic.

Hejtman Martin Netolický nevidí nic špatného na tom, když je někdo zvolen, a poté mandát složí kvůli neslučitelnosti funkcí. „Na všech kandidátkách se objevují tito lidé, kteří vyjadřují konkrétní podporu konkrétnímu politickému subjektu,“ řekl Netolický.

Ve městech i obcích je běžné, že šéf městské firmy sedí i v zastupitelstvu, zákon o volbách do zastupitelstev krajů je ve srovnání s pravidly platnými pro obce podstatně přísnější.

Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná nejen s funkcí šéfa krajské firmy, ale i s funkcí na ministerstvu či jiném ústředním orgánu státní správy. I kvůli tomu se musela předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová vzdát v roce 2017 křesla v zastupitelstvu Středočeského kraje.