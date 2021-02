Architektonický „úklid“ největší ulice v centru Pardubic spolkne až 300 milionů

Palackého třída je jedna z mála ulic v Pardubicích, která snese označení městská. Široký bulvár s obchody a stromořadím má potenciál aspirovat na ozdobu Pardubic. Ovšem k tomu zatím chybí docela hodně. Ulice působí omšelým a zanedbaným dojmem.

Proto vedení města už nějaký čas připravuje projekt na její přestavbu. Radní mají v rukou první návrh architektů, který se však rozhodli už na začátku korigovat.

„Rozhodli jsme se, že by stálo za to udělat dílčí úpravy, ne se vším, co architekti navrhli, jsme se ztotožnili. Až návrh odsouhlasíme, posuneme se do fáze projektování,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Zatím tak není třeba jasné, zda v budoucnu zmizí lávka vedoucí přes rušnou ulici do obchodního centra Palác Pardubice. Investor nákupního střediska ji chtěl zbourat už v roce 2007, petice a iniciativa ČSSD tomu zabránily.

„Architekti by ji rádi odstranili, přitom počítají s tím, že nevzhledné kostky s obchody u lávky zůstanou. Podle mne tam esteticky nepatří, přitom lávka je bezpečnostním prvkem,“ řekl Nadrchal.

Za nadchod naopak bojuje opoziční zastupitel a architekt Milan Košař. Podle něj rušit jakékoliv mimoúrovňové křížení se silnicí v centru přetíženém auty je hloupost.

„Mně se tyto plány vůbec nelíbí. V době sílící silniční dopravy je každé mimoúrovňové křížení v ulicích dobré. Ovšem my v Pardubicích na to jdeme jinak. Nejprve zavřeme podchod a dokonce ho chceme zasypat a pak zase zbouráme lávku,“ uvedl vystudovaný urbanista Košař.

Domy na Palackého třídě pocházejí převážně z přelomu 60. a 70. let. Výstavbě předcházely demolice starší zástavby. Ulice je od té doby širší. Urbanistická proměna má pobyt na třídě zpříjemnit, nové budou povrchy chodníků a vedení cyklostezky.

Kvalitnější by měl být mobiliář, mohlo by vzniknout dětské hřiště, kavárny s venkovními zahrádkami a vodní prvek. Prostor zkultivuje také revitalizované stromořadí, bude po obou stranách ulice.

Vyčistíme nánosy, slibuje architekt

„Prostor je zanedbaný. Roky se přidávaly další a další nánosy, další věci, ale staré se neodstraňovaly. Bude to takový úklid,“ řekl architekt a urbanista Igor Marko, který pro město zpracoval vizi přeměny.

Velmi předběžný odhad nákladů akce se pohybuje kolem 300 milionů korun. Pardubice by na ni rády získaly evropskou dotaci z programu integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace, zatím ale není jasné, zda v něm bude dost peněz.

Pokud by byla subvence nízká, muselo by se stavět po etapách. To bude ostatně stejně nutné, protože třída zároveň funguje jako klíčová dopravní tepna středu města.

„Určitě to nezavřeme najednou. Není možné naráz rozkopat celou ulici, to by vyvolalo dopravní kolaps,“ uvedla před časem zastupitelka za ANO a bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Nejpozději v září by město muselo schválit vybraný návrh stavby a peníze v rozpočtu na projektovou dokumentaci. V roce 2023 pak chce získat stavební povolení.

Ulici však chtějí měnit i soukromí investoři. Jeden plánuje na ploše po bývalém lihovaru postavit obchodní centrum a Pojišťovna ČSOB zase na místě bývalé Prokopky chce vybudovat své nové sídlo.