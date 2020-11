Zchátralý pardubický podchod je roky zavřený. Politici tápou, co s ním

Příští rok to bude přesně 50 let, co se u pardubické Zelené brány začal budovat podchod. Na svou dobu byl moderní, byly v něm i eskalátory. Později v něm vznikla restaurace.

Ovšem v březnu 2016 se spojka mezi třídou Míru a historickým centrem kvůli technickému stavu zavřela a od té doby se prakticky nic neděje. A podle všeho se to v dohledné době nezmění.

„Zatím žádné konkrétní řešení na stole není. Pouze máme doporučení dopravní komise, které říká, že z čistě funkčního pohledu ten podchod není třeba,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS, odpovědný za dopravu ve městě.

Nicméně lidé, kteří přes přechod chodí častěji, si možná na podchod občas vzpomněli. Čekání na zelenou je někdy u Grandu skutečně dlouhé a otravné. Byť v tomto ohledu se rýsuje zlepšení.

„Možná se pocit zbytečnosti podchodu brzy znásobí, protože na místě jsme instalovali inteligentní semafory, které by měly zkrátit dobu čekání lidí na zelenou. Pravda totiž je, že dosavadní tři minuty někdy byly k nepřečkání. Uvidíme,“ doplnil Petr Kvaš.

Ve hře je momentálně hned několik možností. Nabízí se oprava, zakonzervování, zasypání nebo přestavba. Například bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková nedávno nabízela právě čtvrtou možnost.

„Podle posledních úvah by se v podchodu zřídilo veřejné WC. Když jsou akce na Pernštýnském náměstí, bylo by potřeba. K tomu by mohlo vzniknout třeba bistro, které by se o podchod staralo,“ řekla Dvořáčková a každý, kdo někdy navštívil třeba Pernštýnskou noc a po konzumaci piva zoufale hledal místo, kam by si odskočil, jí jistě zatleská.

Nicméně zatím se nezdá, že by politici vyrazili tímto směrem. Spíše to vypadá, že ještě nějaký čas zůstane status quo. Byť technický stav podchodu zase tak moc času radním města nedává.

„V každém případě podchod není v dobrém technickém stavu a my si musíme říct, kolik by stálo jeho zasypání, kolik zakonzervování a kolik případná oprava,“ řekl Kvaš s tím, že především plán na opravu má velké limity.

„Rekonstrukce podle mne nemůže začít dříve, než bude hotový severovýchodní obchvat, protože oprava by znamenala zavření alespoň části silnice nad ním a to by bezpochyby způsobilo kolaps dopravy. V každém případě si myslím, že město má nyní větší potíže, než je podchod, a rozhodnutí nemusí nutně padnout brzo. Pro příští rok v rozpočtu žádné peníze na něj nejsou,“ dodal Kvaš.

Například šéf zastupitelského klubu a člen dopravní komise Jan Hrabal by alespoň začal tím, že by z náměstí Republiky odstranil oba vyčnívající vchody do podchodu. Podle něj jen kazí estetický ráz okolí.

„V tuto chvíli považuji za nezbytné, aby byl odstraněn skelet konstrukcí obou vstupů tak, aby nehyzdil prostor náměstí Republiky,“ uvedl zastupitel Hrabal.

Ovšem jeho plán naráží zase na to, že v posledních týdnech po delší době radnice do podchodu investovala. „V rámci instalace semaforů jsme alespoň opravili dlaždice na vchodech do podchodu, aby to k něčemu vypadalo,“ doplnil Kvaš.

Soudní spor kvůli vystěhování Kra Kra běží dál

A aby toho nebylo málo, uzavření podchodu bude vcelku jistě stát město další peníze. Zatím se totiž zdá, že radnice bude muset odškodnit bývalého majitele restaurace Kra Kra Václava Reindla.

Ten za předčasné ukončení nájemné smlouvy chce od města 7,7 milionu korun. Okresní soud Pardubice mu však v červnu přiřkl jen 483 674 korun s úrokem, a tak se podnikatel proti verdiktu odvolal.

„Soudní líčení bude u krajského soudu pokračovat 3. prosince,“ řekl vedoucí kanceláře primátora Radim Jelínek.