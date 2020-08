Demolice lávky u Paláce Pardubice je opět ve hře, petici navzdory

Když izraelský investor stavěl dnešní Palác Pardubice, moc se mu nechtělo opravovat lávku pro pěší, která se klene na jižní straně nákupního centra. Firma chtěla ušetřit a nadchod zbourat.

V roce 2007 se proti postavili do té doby ne úplně známí sociální demokraté. Jiří Komárek a především Jan Tichý pak peticí za zachování lávky odstartovali poměrně úspěšné kariéry. První se stal zastupitelem Pardubic a pak šéfem Rozvojového fondu, druhý byl jedno volební období náměstkem hejtmana.

A zdá se, že souboj názorů, zda má nadchod smysl, nebo ne, se bude opakovat. Podle primátora Martina Charváta je možné, že lávka půjde dolů. O její demolici podle něj začali přemýšlet architekti, kteří plánují revitalizaci třídy vedoucí od nádraží do centra města.

„Otevřeli téma, že by se lávka zrušila, v prostoru se jim nelíbí. Myslí si, že by měl být jinak tvarován. Majitel obchodního centra také řekl, že na ní netrvá,“ uvedl na setkání s novináři Charvát.

Hned se ozvali kritici podobného plánu. Mezi ně patří opoziční zastupitel za Pardubáky a sám vystudovaný urbanista Milan Košař.

„Mně se tyto plány vůbec nelíbí. V době sílící silniční dopravy je každé mimoúrovňové křížení v ulicích dobré. Ovšem my v Pardubicích na to jdeme jinak. Nejprve zavřeme podchod a dokonce ho chceme zasypat a pak zase zbouráme lávku,“ uvedl Košař.

Podle primátora by bylo možné zachovat přechod pod lávkou, který dnes slouží jen cyklistům, a navíc na něm umožnit provoz chodců. „Kapacitní přechod by lidi, kteří chodí spodem, zlegalizoval. Chodci by měli možnost v klidu přejít na semafor,“ řekl Charvát.

Tím by ovšem najednou byly na nějakých stech metrech hned tři přechody za sebou, což by zejména řidičům příliš radosti nedělalo.

„Pravda je, že dopravně by to nebylo úplně ideální. Bude tady poměrně složité najít kompromis. Jasné je, že jedna strana bude hovořit o estetické čistotě ulice a druhá o bezpečnosti. Záležet bude čistě na tom, která strana předloží lepší argumenty,“ uvedl bývalý starosta prvního obvodu a šéf komise pro urbanismus a architekturu Jaroslav Menšík z hnutí ANO.

Odborným garantem celého projektu s názvem Palackého – víc než spojka je Igor Marko z londýnské architektonické kanceláře. Podle něj nadchod dojem z ulice narušuje.

Majitelé obchodů na Palackého třídě protestovali už v roce 2007

„Nákupní středisko v kombinaci s dalšími službami vytváří důležitou destinaci, která by měla být primárně dosažitelná povrchovým pěším napojením. Navíc se odstraní bariérový objekt, který snižuje optickou přehlednost, orientaci v místě a také jeho atraktivitu,“ popsal své argumenty Marko.

Jasné ovšem je, že jeho plán vyvolá emoce. Mohou se ozvat třeba lidé, kteří chodí nakupovat s kočárkem či jezdí na vozíku. Pro ně je cesta po lávce pohodlnější, než jezdit výtahy nákupního centra.

A kdo bude protestovat určitě, to budou prodejci, kteří jsou na druhé straně lávky. Ti by své obchody mohli po likvidaci nadchodu rovnou zavřít. Do patra činžovního domu na Palackého třídě by totiž nepřišel už téměř nikdo.

„Pokud nadchod skutečně zbourají, tak budeme po radnici požadovat náhradu škody. Obchody jsme kupovali s tím, že k nám lidé přijdou po nadchodu,“ řekl ostatně v roce 2007 jeden z tehdejších majitelů obchodů u nadchodu Jaromír Rychnovský.

Tehdy nakonec tlak veřejnosti politiky přesvědčil a Izraelci museli původní rozbitý nadchod shodit a postavit nový.

„S výsledkem hlasování jsem spokojen. Je vidět, že když se lidé ozvou, může to přinést své ovoce. Je dobře, že nadchod nad ulicí zůstane. Je bezpečnější než klasický přechod,“ komentoval tehdy hlasování pardubických zastupitelů organizátor petice za záchranu nadchodu Jan Tichý.