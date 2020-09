Na trase obchvatu je neprozkoumaná skládka, silničáři zpoždění nepřipouštějí

Když v květnu MF DNES na problém upozornila, pracovníci pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vzkázali, že čekají na vyjádření projektanta, který musí situaci vyhodnotit.

„Zpracováváme projektovou dokumentaci pro zadání a výběr zhotovitele této akce,“ sdělila tehdy Hana Jarolímová z pardubické správy ŘSD.

Ani na konci léta, kdy archeologové pomalu začínají vyklízet pozice a prozkoumané pásové sondy na budoucí trase obchvatu začínají zarůstat plevelem, nejsou silničáři o moc chytřejší.

„Z čeho skládka je, zatím nevíme. Nemůžeme si však dovolit natolik podrobný průzkum, aby nám to celé nezdrželo stavbu. Budeme se snažit co nejvíce zmapovat rozsah skládky, abychom ji měli naceněnou do výběrového řízení na dodavatele stavby,“ řekl šéf pardubické správy silnic a dálnic Bohumil Vebr.

Součástí výběrového řízení bude nejhorší varianta

Problém je hlavně v tom, že nikdo neví, kolik sutě zhutněné ve staré pískovně do výšky osmi metrů bude nutné odtěžit. Projektanti však budou počítat s tou nejhorší variantou.

Budoucí obchvat města odvede dopravu z velké části Svitav.

„Nedokážeme dnes říct, zda část materiálu bude moci být použitelná pro náspy, nebo se bude muset odvézt celá. Do dokumentace výběrového řízení odhadneme kubíky a do tendru dáme tu nejhorší variantu, že všechno musí pryč,“ nastínil řešení Bohumil Vebr, podle něhož stavbu odtěžení neznámého materiálu nezdrží.

Koneckonců stavbaři si budování velké kruhové křižovatky stejně nechají na poslední chvíli vzhledem k tomu, že místem prochází hlavní tah silnice I/34.

Problém by mohl nastat u financí, které jsou na stavbu devět a půl kilometru dlouhého obchvatu určeny. Vyprojektovaná cena je zhruba 850 milionů korun.

„Pokud stavba bude hrazená z prostředků EU, jsou tam určitá pravidla pro rozšiřování rozsahu stavby a zvyšování ceny. Abychom to dodrželi, musíme mít co nejpřesnější podklady pro výběrové řízení,“ řekl Vebr.

Silničáři sice mají dokumentaci pro stavební povolení téměř hotovou, ale o stavební povolení z výše uvedených důvodů ještě nepožádali. Přitom mají docela naspěch. V co nejbližší době chtějí vysoutěžit dodavatele na vykácení stromů. Hrozí totiž, že by vegetační období příští rok na jaře posunulo zahájení stavby o půl roku do dalšího vegetačního klidu.

Soutěž na vykácení zeleně ještě do jara

„V předstihu vybereme zvlášť dodavatele na kácení stromů a zeleně. Pokud bude tendr na stavbu probíhat bez komplikací, tak se domníváme, že by nemělo nic bránit tomu, abychom staveniště předali firmě v prosinci letošního roku. Pokud to bude v lednu nebo v únoru, ani to žádné zdržení neznamená,“ dodal šéf pardubické správy ŘSD.

Na stavbu je vykoupeno 99 procent pozemků. Zbývají pouze jednotlivci, se kterými silničáři jednají. Minimálně v jednom případě budou muset přistoupit k vyvlastnění kvůli pozemkům v exekuci.