U Svitav kopli na budoucím obchvatu do země, zatím jen archeologové

10:40 , aktualizováno 10:40

Přetíženému silničnímu tahu I/43 ze Svitav na Brno by se do tří let mělo alespoň částečně ulevit. Odhrnutím prvních metrů zeminy na nultém kilometru devítiapůlkilometrového obchvatu Svitav začal v úterý archeologický výzkum za téměř 12 milionů korun. Samotná stavba by měla začít za rok.