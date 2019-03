Silničáři vykupují pozemky na obchvat deset let. Děláme, co můžeme, tvrdí

Na středečním zasedání zastupitelstva harmonogram prací nastínili pracovníci z pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Pokud vše půjde podle plánu, bagry by na devět a půl kilometrů dlouhou trasu budoucí přeložky měly najet v polovině příštího roku.



Budoucí obchvat města odvede dopravu z velké části Svitav.

„Děláme všechno proto, aby to bylo co nejdřív. Máme hotovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Rádi bychom o všechna stavební povolení požádali ještě v tomto roce,“ řekla vedoucí úseku výstavby Hana Jarolímová z pardubické ŘSD. Nadále také probíhají výkupy pozemků. V současnosti jich mají silničáři vykoupených 75 procent, což některým zastupitelům přišlo jako ne příliš vysoké číslo.

„O obchvatu se mluví nejméně čtyřicet let, možná i déle a situace je čím dál horší. Intenzita dopravy se natolik zvedla, že už to není možné. Nepochybuji, že ŘSD na obchvatu usilovně pracuje, nicméně mě zaráží, že máte jenom 75 procent vykoupených pozemků. Pozemky vykupujete více než šest let, ne-li déle a chcete nám tvrdit, že do konce roku budete mít všechny? To nám mažete med kolem pusy,“ namítl zastupitel Svitav Libor Zelinka za KSČM.

Pracovníci ŘSD si však za svým postupem během přípravy obchvatu stojí.

Vyvlastnění se snaží předcházet, příští rok se začne stavět

„Děláme, co umíme, možná máte pravdu, že bychom měli postupovat striktněji a přísněji. Dělat to jako někteří jiní kolegové, kteří pošlou návrh kupní smlouvy, poté pošlou ještě jednu výzvu a po třech měsících dávají návrh na vyvlastnění. To ale není náš způsob práce. My se snažíme s vlastníky domluvit. Ano, trvá to déle. Jejich požadavky jsou různorodé,“ vysvětlila Hana Jarolímová z pardubické správy ŘSD.

Jak dodala Andrea Doležalová odpovědná za výkupy pozemků pod budoucí silnicí, pětasedmdesát procent vykoupených pozemků možná zní jako nízké číslo s ohledem na to, že se začalo vykupovat již před deseti lety. „Deset let však pozemky souvisle nevykupujeme. Buď nebyly peníze, nebo se měnilo územní rozhodnutí, kvůli kterému jsme museli výkupy zastavit. Ve Svitavách to v současnosti zatím vypadá na jeden případ vyvlastnění,“ řekla Andrea Doležalová.

ŘSD předpokládá, že do konce roku se podaří výkupy pozemků dokončit tak, aby na pole za Svitavy mohli nastoupit archeologové a mohli ještě letos začít se záchranným průzkumem.

„Máme naplánováno, že bude probíhat osm měsíců. K tomu potřebujeme mít alespoň 90 procent pozemků, aby mohli archeologové postupovat v souvislých úsecích. Náš plán je poté začít samotnou stavbu v příštím roce, byli bychom rádi, aby to bylo v polovině příštího roku. Soutěž na zhotovitele stavby je již připravená,“ sdělila Hana Jarolímová s tím, že samotná stavba obchvatu potrvá dva roky. První auta by tak na novou silnici mohli vyjet v roce 2022.