Obchvat Svitav nestojí, developeři však nechtějí přijít o příležitost

Jako první vycítila příležitost, jak využít budoucí komunikace u Svitav, společnost Global Stores, která patří českému miliardáři Jiřímu Šimáněmu.

Ta u výpadovky na Moravskou Třebovou, kde vznikne obří kruhová křižovatka s napojením na obchvat, prakticky už finišuje se stavbou svého hobby marketu Uni Hobby. Společnost, která dříve provozovala síť marketů Obi, na velkých poutačích slibuje otevřít na jaře.

„Už do prodejny shánějí prodavače a pokladní,“ poukázal na vylepené plakáty firmy s nabídkou pracovních míst Pavel Snoha ze Svitav.



A není jediná, koho láká blízkost mezinárodního tahu na Brno a Vídeň, jehož význam vzroste po dovedení dálnice D35 ke Svitavám.

Na více než hektarovém pozemku staví i společnost Svitavy Property Development, jejímž jediným akcionářem je lucemburská developerská společnost Orco Property Group.

Tu před třemi lety koupila skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka, která patří k největším realitním investorům v Česku a je také jedním z předních majitelů maloobchodních ploch.

Právě zde má pár set metrů od budoucí přeložky s pohodlným sjezdem do centra stát i nový supermarket Lidl. Ten však už svoji prodejnu ve městě má.

„Nyní probíhají přípravné práce pro realizaci prodejny Lidl. Řetězec rychle zaujal strategickou pozici. Vycítil, že by na stejném místě mohl mít zájem někdo jiný,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek. Připravovaná investice však nepotěší obyvatele lánského sídliště.

Dosavadní prodejna Lidlu zřejmě nezůstane

Dosavadní prodejna Lidlu v Lánech po otevření nové zřejmě nezůstane, což bude pro čtvrť s převažující panelákovou zástavbou možný problém.

„Pokud Lidl zavře, na celém sídlišti zůstane jen menší prodejna. Bez auta člověk zůstane vyřízený,“ postěžovala si před jediným větším supermarketem v Lánech žena, která se představila jako Zdena.

„Divné nám to přišlo také, paneláky v sobě koncentrují velké množství potenciálních zákazníků. Nicméně tyto řetězce mají jasnou strategii, nezajímá je až tolik zástavba. Mají zanalyzováno, že pro ně ztrácí smysl mít prodejnu u silnice, která se do několika let stane pouhou místní komunikací,“ uvedl místostarosta Čížek.

Budoucí obchvat města odvede dopravu z velké části Svitav. Stavba má začít roku 2020.

Jen loni Lidl otevřel v republice šest zcela nových prodejen. Pokud řetězec dosavadní prodejnu uzavře, město s tím příliš udělat nemůže.

Svitavy už podobnou zkušenost z nedávné doby mají. Z obchoďáku u autobusového nádraží před pár lety odešel řetězec Billa a dnes je místo něj nákupní středisko vietnamského obchodníka.

„Sice Lidl tvrdí, že mají někoho, kdo by o prodejnu stál, pokud však zůstane jen u slov, my s tím moc nezmůžeme. Je to jejich obchodní věc, zda objekt prodají nebo pronajmou,“ řekl místostarosta Svitav.

Zkušenost s uzavřeným supermarketem mají řadu let třeba ve Vysokém Mýtě, kde zůstaly nevyužité obchodní prostory a parkoviště po obchodním domě Billa. Zda podobný osud čeká i Svitavy, bude jasné ve chvíli, kdy na obchvat najedou první auta.