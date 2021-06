V Moravské Třebové vznikne obchodní centrum, tři supermarkety už tam mají

Město místo 60 milionů korun získá za pozemky skoro o polovinu méně, přesto na tom má vydělat.

Už za dva roky touto dobou by obyvatelé Moravské Třebové mohli nakupovat v novém obchodním centru, které má vyrůst nedaleko hlavního silničního tahu I/35 v jihozápadní části města.

Na jihozápadním okraji Moravské Třebové, kde má vyrůst obchodní centrum a nová čtvrť, jsou zatím pole, louky a kříž, který tu vztyčili místní františkáni.

Těsnou většinou dvanácti hlasů k tomu v pondělí přispěli moravskotřebovští zastupitelé, kteří schválili důležitý dodatek k budoucí kupní smlouvě mezi městem a developerskou společností Rent Group.

Ta se zavázala, že kromě retailového parku s pěti obchody a supermarketem Kaufland vybuduje do dvou let na své náklady inženýrské sítě, chodníky a silnice s dopravním napojením do ulice Svitavská.

Ovšem městská kasa už nemůže počítat s původně plánovaným výnosem 60 milionů korun z prodeje pozemků o celkové výměře tří hektarů.

„S přenesením povinnosti vybudování infrastruktury a sítí z města na investora je spojeno také snížení kupní ceny za pozemky města. Cena, kterou zastupitelé schválili, je 1 150 korun za metr čtvereční. Bavíme se tak o výnosu pro město ve výši 34 milionů korun,“ řekl starosta Moravské Třebové Miloš Mička (Srdcem Třebováci) s tím, že transakce v této podobě bude pro město výhodnější.

Vedení radnice předložilo zastupitelům tabulku porovnávající obě varianty. Ta původní počítala s tím, že město na své náklady vybuduje technickou infrastrukturu včetně protipovodňového poldru v hodnotě téměř 39,5 milionu korun za předpokladu, že investor zaplatí tržní cenu pozemku.

Podle propočtů je druhá varianta pro město výhodnější o zhruba 10,5 milionu korun, přestože město utrží za metr čtvereční o zhruba 42 procent méně a z vlastní kapsy zaplatí i poldr.

Ne všichni zastupitelé jsou však o potřebě obchodního parku v sotva desetitisícovém městě přesvědčeni. Ve městě navíc už tři supermarkety jsou.

„Obecně se mi nelíbí tímto typem zástavby přicházet o kvalitní zemědělskou půdu v lukrativní lokalitě. Navíc v dodatku se odkazujeme, že na výstavbu Kauflandu je se společností Rent uzavřena smlouva. Ovšem zatím to tak není. Máme jen určitý příslib,“ odkazuje se Miroslav Jurenka (ANO) na třířádkový právně nezávazný dopis společnosti Kaufland.

Projekt od zastupitelů zelenou dostal. Kupní smlouva bude podepsána během letošního podzimu, jakmile výstavbu obchodního centra posvětí územním rozhodnutím úředníci.

Počítá se i s rodinnými domky a bytovkami

Obchodní centrum v lokalitě Jihozápad není jediným záměrem města. Jde víceméně o první část velkého projektu, na který bude město navazovat výstavbou bytových a rodinných domů.

„V rámci koordinace postupu výstavby technické infrastruktury předpokládáme propojení nově vybudovaného území minimálně s ulicí Dr. Janského. Tím bude připraveno území pro budoucí výstavbu šesti bytových a 120 rodinných řadových domů v této lokalitě,“ dodal starosta Moravské Třebové.

Lokalita s obchodním centrem a v budoucnu i s bytovými a rodinnými domy má být od „pětatřicítky“ odstíněna šedesát metrů dlouhým valem z přebytečné zeminy vytěžené při výstavbě. Zbývající část nezastavěných pozemků je v současné době územním plánem určena pro lehkou průmyslovou výrobu.