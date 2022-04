Oprava pardubického nadjezdu se protáhla o měsíce, v pátek ho otevřou

Poslední utahování šroubů na svodidlech, osazení značek, zvýraznění čar. Dělníci na nadjezdu přes železnici a „rychlodráhu“, jak místní říkají silnici od nádraží na Dubinu, už vlastně skončili.

„Ve čtvrtek je na řadě kolaudace a pokud dopadne dobře, v pátek se na most vrátí všechna auta,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš s tím, že je spokojený hlavně s tím, že se stavba vůbec dokončila.

„Žijeme v době, kdybychom se nemohli ani divit, kdyby nám vítězná firma před rokem řekla, že zakázku už ani nechce. Taky je velké štěstí, že jsme opravu už neodkládali a udělali ji. Nyní by bylo vše mnohem komplikovanější,“ uvedl Kvaš s odkazem na stoupající ceny stavebních materiálů i odchody dělníků z Ukrajiny do války s Ruskem.

Celá rekonstrukce, která začala na začátku března 2021, stála město 265 milionů korun včetně daně.

„Podstatnou část této sumy však pokryjeme díky příspěvku ve výši asi 217 milionů, který se nám podařilo získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal.

Díky otevření mostu se hlavně uleví lidem ze čtvrti Pardubičky a také blízkých vesnic jakými jsou Nemošice nebo Ostřešany. Nebudou totiž muset jezdit do centra města zajížďkami. Notně se také zlepší spojení k nemocnici.

Sanitky měly povoleno jezdit přes dřevěný mostek přes Chrudimku v parku Na Vinici. V neposlední řadě nebudou muset klíčovou spojnici složitě objíždět vozy MHD.

Původní nadjezd fungoval od roku 1964 a dosud se ho netýkala žádná větší oprava. Nyní je připravený i na stavbu křižovatky, ze které by se výhledově mělo sjíždět na zmíněnou rychlodráhu.

„Je to zatím záměr, most je rozšířený a připravený, ale kdy to budeme stavět, nejsem nyní schopen ani odhadnout,“ dodal Kvaš.