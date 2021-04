Přes opravovaný nadjezd to nejde, tak řidiči v Pardubicích projeli podchodem

Zajímavou, ale zakázanou zkratku skrz stavbu na Kyjevské ulici si vybrali pardubičtí řidiči. Městská policie na kamerách zachytila vozidlo, které projelo podchodem hned vedle, kde mají zakázaný průjezd i cyklisté.

„Další zkratku si pak udělali z cyklostezky podél areálu Foxconnu za Larischovou vilou. Ani tam ale auta v žádném případě nemají co dělat,“ upozorňuje mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.



Řidiči těmito místy projíždí kvůli tomu, že již měsíc probíhá oprava nadjezdu na Kyjevské ulici a s velkými obtížemi se tak dostávají například do Pardubiček nebo Nemošic.

„Někteří řidiči zkusili i přes varování a zákazy využívat lávku Pod Vinicí, ta je ale vyhrazena pouze pro potřeby záchranné služby,“ řekl Sejkora s tím, že všechny místa jsou pod dohledem kamer. „Bezohledné počínání má pak s řidiči v plánu řešit správní orgán,“ dodal Sejkora.



Uvedl také, že městská policie nejpozději do týdne na riziková místa nainstaluje zábrany proti vjezdu vozidel. Oprava nadjezdu by měla trvat do listopadu letošního roku. Na obyvatele apeloval i primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

„Nebudu zastírat, že tato uzávěra přinese městu a jeho obyvatelům značné komplikace. Není však jiné řešení, most se bez uzavírky opravit nedá a každý, kdo tudy jezdí, ví, že oprava je skutečně nutná. Věřím, že to většina lidí pochopí, a prosím o trpělivost,“ řekl.