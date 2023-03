Pardubice ruší letitou tradici, ohňostroj na slavnostech už letos nebude

Na možnost, že vrchol říjnových městských slavností zažije zásadní změnu, upozorňoval primátor Jan Nadrchal už na začátku února, a to v souvislosti s tím, jak divoce vypadala silvestrovská noc v Pardubicích.

„Myslím si, že je čas si říct, jestli má město pořádat ohňostroj. Dnes existují jiné možnosti. Z mého pohledu by to mohlo být motivací, aby obyvatelé zábavní pyrotechniku nevyužívali. Když půjdeme příkladem, tak bychom postupně mohli přesvědčit další, že petardy nejsou dobře,“ řekl Nadrchal.

A radní velmi rychle přešli od slov k činům. Podle bývalého náměstka primátora za ODS Jana Mazucha to je však chyba. „Vím, že je nyní moderní ohňostroje rušit, ale mně se to nelíbí a považuji to za zbytečné. Ta akce tady fungovala roky a lidé si ji oblíbili, nevím, proč bychom ji měli rušit,“ uvedl Mazuch, který se svými kolegy z modré strany proti konci ohňostroje nejvíce protestoval.

To na opačné straně barikády se nepřekvapivě ocitli jejich kolegové z opozičních lavic. Zastupitelé za Piráty totiž uvedli, že konec výbuchů a dýmu je krok správným směrem, a to hlavně kvůli ekologii. Jejich zastupitel Robert Hrdina pak upozornil na to, že komise pro životní prostředí v lednu požádala městskou radu o to, aby zvážila omezení využívání pyrotechniky na akcích města a přistoupila například k zákazu prodeje petard na území města.

„Nejedná se o módní výstřelek, ale jedná se o ochranu životního prostředí a ochranu zdraví obyvatel města, zakládá se to na datech,“ řekl Hrdina.

Plošný zákaz pyrotechniky nehrozí

Ovšem tak daleko zatím politici jít nechtějí, a tak zřejmě plošný zákaz pyrotechniky a další omezování silvestrovských radovánek nehrozí. „Plošný zákaz pyrotechniky by nepomohl. Neumím si představit, jak by ho město prosazovalo a jak by to kontrolovalo,“ uvedl primátor Jan Nadrchal, který už v únoru nastínil, že by klasický ohňostroj mohl na břehu Labe vystřídat jiný druh programu.

Město tak nyní prověří varianty zábavní show, která bude místo ohňostroje. Může to být dronová světelná show, laserová show nebo water-screening tedy projekce na vodu. „Tyto aktivity jsou však v porovnání s ohňostrojem v požadované kvalitě nákladnější. Proto je třeba tento rozdíl pokrýt,“ uvedli autoři návrhu v důvodové zprávě.

Zastupitelé proto v pondělí už také schválili uvolnění peněz, které budou na pořízení nákladnější zábavní části slavností potřeba. Poslední ohňostroj v roce 2022 vyšel městskou pokladnu na 217 tisíc korun, pro letošek zatím rozpočet počítá s tím, že na show padne 363 tisíc korun. Cena šla tedy nahoru o necelých 150 tisíc korun.

Říjnový ohňostroj Pardubice pořádaly i jako jakousi náhradu za to, že neměly oficiální silvestrovský nebo novoroční ohňostroj. Na silvestra se tak o „zábavu“ starají sami lidé a občas je to hodně dramatické. Především na Pernštýnském náměstí jde občas o holé zdraví. Navíc hluk vadí mnoha obyvatelům, ohrožuje domácí i divoce žijící zvířata. Po nočních oslavách se pak v ulicích povalují zbytky rachejtlí. Služby města je pak musí uklízet.

Proti ohňostrojům, a to jak profesionálním, tak těm spontánním, vyrazily i radnice v dalších českých městech. Třeba v Brně od něj upustili už v roce 2017 a vracet se k němu nechystají. Loni ho zrušila Praha nebo Mladá Boleslav. A podle odborníků je to dobře pro zdraví lidí.

„Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem, která by se jinak v ovzduší vůbec nemohla vyskytovat,“ řekl Petr Klusoň z Ústavu chemických procesů Akademie věd. „Kdyby takové množství nebezpečných látek vypouštěl průmyslový podnik, čelil by soudnímu řízení a uzavření. Lidé ale tento podivný mix jedů a karcinogenních látek přímo vdechují a o jeho nebezpečích nemají ani ponětí,“ dodal Klusoň.