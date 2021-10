Po roční pauze si v Pardubicích užijí podzimní slavnosti s ohňostrojem

„Již tradičně se městské slavnosti uskuteční mezi dvěma významnými sportovními a společenskými svátky, tedy mezi Zlatou přilbou a Velkou pardubickou. V pátek 8. a v sobotu 9. října se návštěvníci mohou těšit na nabitý program Podzimních městských slavností,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Alexandra Tušlová.

Letošní slavnosti navíc budou tematické, jelikož jimi město oslaví 500 let renesance ve východních Čechách.



„Dvoudenní multižánrový maraton se letos ponese v renesančním duchu, město si tak připomene 500. výročí úmrtí Viléma z Pernštejna. Pernštýnské náměstí, třída Míru, Příhrádek a zámek tak oživí nejen klasický divácky oblíbený program, jako jsou koncerty, sraz historických vozidel, kočárová jízda či staročeská tržnice, ale i program dobový – kejklíři, tanečníci a také šermíři,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch Jan Mazuch.



Vilém z Pernštejna se svou chotí Johankou se dokonce zúčastní oficiálního zahájení slavností v pátek v 16 hodin.

Centrum města ožije již v pátek dopoledne, od 10 hodin bude fungovat Pernštýnské tržiště plné řemeslných a prodejních stánků. Od 12 hodin se děti zase budou moci vyřádit na třídě Míru, kde pro ně budou připraveny atrakce.

„V 15 hodin vyrazí z pardubického závodiště spanilá jízda kočárů, která městem zamíří na Pernštýnské náměstí. To bude po oba dny centrem dění, na pódiu se budou odehrávat taneční a hudební vystoupení, ale představí se například i Tělocvičná jednota Sokol Pardubice,“ uvedla Tušlová s tím, že v doprovodném programu nechybí ani Pernštejnská hospoda, kde bude možné ochutnat staročeské speciality.

Chystá se také historický průvod k zámku, kde bude připraven program plný historie, při němž vystoupí šermíři, kejklíři a bubeníci.

Pardubice jsou univerzitním městem, což se projeví i v programu městských slavností, který v sobotu počítá s Během Univerzity Pardubice, jehož se kromě běžců zúčastní také cyklisté a koloběžkáři.



„A těšit se návštěvníci mohou také na burácení motorů, o nějž se postarají historická vozidla, která vyrazí na spanilou jízdu z náměstí v sobotu ve 13 hodin. Veterány si budou lidé moci prohlédnout buď na Pernštýnském náměstí, nebo v ulici U Stadionu, kde budou několik hodin před jízdou vystaveny,“ řekla Tušlová.

Nevšedním zážitkem pak bude sobotní lampionový průvod, při němž se lidé s desítkami světýlek odeberou z Pernštýnského náměstí, pod Zelenou bránou projdou do Tyršových sadů a poté zamíří k mostu Pavla Wonky. Tam už počkají na oblíbenou ohňostrojovou show, která bude letos netradiční.

„S ohňostrojem, který odpálíme z pravého břehu Labe, připravíme pro diváky také nevšední hudební zážitek. Ohňostrojová show bude doplněna o videoprojekci audiovizuální nahrávky Komorní filharmonie Pardubice, která zahraje skladbu George Friedricha Händela Hudba k ohňostroji,“ přiblížil pořadatel Radek Mašík s tím, že průvod vyjde od radnice v 18.45 hodin a samotná světelná show vypukne přesně v 19.30 hodin.



Ti, kteří se po ohňostroji vrátí na Pernštýnské náměstí, si pak budou moci vychutnat koncert zpěvačky Anny K.

„V rámci podzimní části městských slavností je připravena pestrá paleta zážitků a prožitků, vyjděme tedy do města a pojďme se konečně potkávat a bavit se – bude na co se podívat, co poslouchat i co ochutnat,“ doplnil primátor města Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.