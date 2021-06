V noci zemřela žena v lomu na Chrudimsku, zřejmě skočila do rokle

„Muž oznámil policii, že pohřešuje osmačtyřicetiletou ženu, že se o ní bojí, že není vyloučené, že by si mohla něco udělat,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Eva Maturová.

Žena pravděpodobně spáchala sebevraždu. Byla nalezena mrtvá v lomu Vížky u obce Lukavice na Chrudimsku. „Prověřujeme okolnosti pádu ženy do rokle a není vyloučené, že by mohlo jít o její úmysl. Je to čerstvé, pravděpodobně se jedná o sebevraždu skokem do lomu,“ uvedla Maturová.

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku.

„V lomu na kamení ležela na římse osoba asi 55 metrů hluboko. Lezci se k ní slanili, zajistili, zafixovali a předali lékaři, který ale konstatoval smrt,“ uvedli hasiči na svém Twitteru.