Rekreační lesy na Podhůře čeká novinka, u rozhledny vznikne síťová atrakce

Co nového v městských lesích Rodinný park by tvořila propojená soustava síťových atrakcí mezi stromy, která by byla připevněna na dřevěných kůlech. Návštěvníkům by nabídla prolézačky ve výšce pět až deset metrů nad zemí. Na rozdíl od lanového parku není nutné jištění a vstup je vhodný i pro děti a návštěvníky s horší fyzickou kondicí.