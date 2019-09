Zastupitelé Chrudimi změnili územní plán, aby podnikatel nemohl stavět

Plán developera Milana Kušty se nelíbil obyvatelům okolních domů ze sídliště Větrník. Namítali, že by přišli o výhled na Chrudim i klidovou zónu pro děti. Milan Kušta varoval, že se bude proti kroku zastupitelů bránit.

Pro změnu hlasovalo 16 zastupitelů, 9 se zdrželo, nikdo nebyl proti. Původně pozemek v ulici Na Výsluní na stavbu bytových domů určen nebyl. Jenže jakmile jej získala Kuštova společnost K2 invest, požádala o změnu územního plánu.

A zastupitelé s tím v roce 2013 souhlasili. Kušta začal stavbu domu připravovat a loni dokonce získal i stavební povolení. Po zásahu pardubického krajského úřadu však bylo letos stavební povolení zrušeno.

A nyní po šesti letech a za jiného vedení radnice vzali své rozhodnutí zastupitelé zpět s tím, že na ploše budou moci stát jen rodinné domy. Ustoupili tak lidem z okolních domů, kterým se plán nelíbil.

„Velkou měrou by do mého bytu přestalo svítit slunce,“ uvedla ve své písemné připomínce k změnám územního plánu například Marcela Jeřábková.

Místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář řekl, že město jen potvrdilo přání zastupitelů z roku 2017, kteří chtěli územní plán změnit.

Podnikatel znovu žádá o stavební povolení

Vedení města předpokládá, že žádnou náhradu škody nebude muset hradit, protože Kušta pozemky získal ještě v době, kdy se na nich vícepodlažní budovy stavět nemohly.

Kušta oznámil, že minulý pátek už podal novou žádost o stavební povolení na stavbu dvou bytových domů a výstavby se nevzdává. Argumentuje tím, že obyvatele dnešních bytovek by nové domy nijak neomezovaly, protože by byly od nich vzdáleny minimálně 27 metrů.

„Jako společnost K2 invest jsme tomu věnovali spoustu úsilí a energie, budeme bojovat, aby se tam podařilo postavit to, co je v souladu s nynějším platným uzemním a regulačním plánem, budeme se náhrad domáhat, není to výhrůžka, ale konstatování. Jsem pro to, abychom se dohodli,“ uvedl Kušta.

Dodal, že město se změnou územního plánu připraví o peníze, které by mohlo za prodej pozemků pro stavbu bytových domů utržit. Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) namítal, že Kuštovy plány s městskými pozemky nepočítají a jejich část by po dokončení výstavby domů byla nevyužita.