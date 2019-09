V Chrudimi je hlad po bydlení, politici touží po nové čtvrti pro tisíc lidí

Chrudimští radní se pokusí oživit plán na vznik nového sídliště rodinných a bytových domů na Skřivánku za nádražím Českých drah, kde by podle dřívějších odhadů mohlo žít až tisíc obyvatel. Potřebné pozemky patří městu i soukromníkům. V minulosti se ale obě strany nedokázaly dohodnout, za jakých podmínek novou čtvrť stavět.



„Táhne se to tak dlouho, rádi bychom přispěli k tomu, aby se to rozuzlilo. Mělo by se tam stavět, je to blízko nádraží i škol,“ řekl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti).

„Zkuste si dnes koupit parcelu na stavbu rodinného domu. Nekoupíte. Záměrem města je dát šanci občanům, aby si tu mohli postavit rodinný dům, aby nám neodcházeli do Rabštejnské Lhoty a do Sobětuch, kde se výstavba šíří raketovým tempem,“ řekl starosta František Pilný (ANO).

Město také doufá, že by prodejem pozemků získalo do rozpočtu peníze, které mu chybí na investice. V neposlední řadě by pak mohlo novou čtvrtí podpořit příchod profesionálních vojáků, protože chrudimský 43. výsadkový prapor se podstatně zvětší a povýší na pluk.

Jenže zatím všechny snahy zaplnit na mapě zub na jihozápadě Chrudimi skončily neslavně.

Vydělají (skoro) všichni, ale stále něco vadí

První pokus se odehrál už v roce 2004 za chrudimského starosty Ladislava Libého. Zdánlivě na tom musejí všichni vydělat - město, majitelé pozemků i budoucí obyvatelé.

Všechny plány ale ztroskotaly na tom, že město se s dalšími soukromými majiteli pozemků nedokázalo dohodnout na ceně, řešení kanalizace či na dopravním napojení. Jakékoliv rozhodnutí pak komplikují připomínky obyvatel ze sousední čtvrti Skřivánek. Ti se celkem oprávněně bojí dalších aut, neboť už dnes je dopravní napojení čtvrti po úzké silnici vedoucí přes stavebniny mizerné.

O výstavbu na Skřivánku naposledy v roce 2015 usilovala společnost Volaris, kterou vlastní chrudimský developer Milan Kušta a majitel části dalších pozemků Na Skřivánku Jiří Wiesner. Firma však nakonec svoji nabídku stáhla. Radnice žádala za své pozemky 570 korun za metr čtvereční, což bylo podle Kušty zcela nereálné a investici to znemožnilo.

I tentokrát věc rozpohyboval Milan Kušta, který v Chrudimi staví byty skoro všude. Radnici povzbudila k aktivitě jeho nejnovější snaha koupit od jednoho z vlastníků část podílu ke klíčovému bezmála sedmihektarovému pozemku.

Ten patří městu jen ze dvou třetin, zbylou část drží tři soukromí vlastníci. K nim by nyní měl přibýt Kušta, což na radnici rozhodně nevzbudilo nadšení. Nejenže je to tvrdý vyjednavač, ale s novým vedením radnice je dlouhodobě na kordy například kvůli stavbě bytového komplexu v Koželužské ulici.

Vedení města chce nyní vyzvat spolumajitele klíčového pozemku, aby se dohodli na tom, jakým způsobem jej využijí a zastaví. Pokud se do února příštího roku nedohodnou, hrozí, že se pokusí rozdělit klíčový pozemek mezi jeho jednotlivé majitele soudní cestou. Plán však musí ještě v pondělí schválit zastupitelstvo.

„Do února 2020 můžeme vyjednat smlouvu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k tomuto pozemku. Pokud ne, tak následně by město mělo podat žalobu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k příslušnému soudu,“ řekl Pilný.