Chrudim se pře o bytový komplex Kopanický mlýn

Čtvrť mezi řekou Chrudimkou a Kopanicí v Chrudimi je posetá malými domky, které se lepí jeden na druhý. Na garáže už většinou nezbylo místo, a tak jsou ulice zúžené souvislou řadou zaparkovaných aut.



A právě zde se dnes tyčí hrubá stavba pětipodlažního bytového komplexu Kopanický Mlýn. Na místě někdejší dýhárny jej staví developer Milan Kušta.

Pro budoucí obyvatele skvělé místo, centrum na dosah ruky, klidná lokalita. Navíc v Chrudimi je po bytech velký hlad. Jen se zdá, že tak masivní hmota se sem prostě nehodí.

První část stavby úřady schválily a dokončení už nic nezastaví. Ale druhou etapu si bude muset ještě společnost K2 Invest Milana Kušty prosadit přes silný odpor místních, ale i politiků, kteří po volebním zemětřesení na podzim loňského roku přišli na chrudimskou radnici. Řada místních tvrdí, že pětipodlažní dům v této lokalitě nemá co dělat. A že komplex, který s plánovanou druhou etapou má mít celkem 130 bytů, způsobí v lokalitě obrovské dopravní problémy.

„Podle nás stavba vůbec neměla být schválena a chceme, aby druhá etapa nevznikla. Tvrdíme, že je v rozporu s územním plánem. Nechceme, aby vedle našich přízemních domů stál mohutný bytový dům o x patrech, důvod není jen vizuální, ale i dopravní,“ uvedla Monika Klempířová, předsedkyně spolku Mydlář, který vznikl právě kvůli stavbě komplexu Kopanický Mlýn.

Bytový komplex Kopanický Mlýn Kopanický Mlýn v Chrudimi v první etapě nabídne 66 bytů a 101 parkovacích míst v suterénu budovy. Po druhé etapě bude v komplexu přes sto třicet bytů a dvě stě parkovacích stání. Vedení města namítá, že už teď je dopravní situace ve čtvrti rodinných domů komplikovaná. Městský úřad v Chrudimi vydal povolení s odůvodněním, že nové byty potíže s dopravou nezhorší.



Místní dodnes vyčítají stavebnímu úřadu, že je o schvalování Kuštova projektu neinformoval před rokem dopisem, ale takzvanou veřejnou vyhláškou, a ještě v době vánočních svátků. I proto nestačili včas přijít s výhradami, stěžují si.

„Je to postup daný zákonem, třikrát se to přezkoumávalo na krajském úřadu,“ řekl vedoucí stavebního odboru Městského úřadu v Chrudimi David Podzemský.

Kriticky se na stavbu dívá i řada chrudimských radních, kteří do vedení města usedli po loňských podzimních volbách. Současný starosta František Pilný (ANO) ještě jako lídr opozice nerozuměl, proč úředníci stavbu povolili.

„Je pro mne nepochopitelné, jak odbor dopravy může vydat stanovisko, že bytový komplex dopravně lokalitu nezatíží. Ulice nemají takovou kapacitu, autobusy, které jedou po úzkém mostu na sportoviště, mají problém zatočit,“ řekl František Pilný MF DNES před volbami.

Úředníci se bránili tím, že srovnávali budoucí dopravní zatížení se situací, kdy byla v provozu dýhárna. Ta už však pár let nefunguje.

Radním se projekt nelíbí, ale rozhodovat bude stavební úřad

Místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti) je dokonce zakládajícím členem spolku Mydlář. „Myslíme si, že projekt není v souladu s územním plánem,“ uvedl Štěpánek.

Radním na projektu vadí skoro všechno. Budovy jsou podle nich moc vysoké, projekt nabízí podle Štěpánka málo zeleně a parkovacích míst jen tolik, aby to obstálo u stavebního úřadu, ale reálně pak nebudou mít lidé kde parkovat.

Jenže vedení města nemůže zasahovat do toho, zda stavební odbor městského úřadu povolení ke stavbě druhé etapy vydá, nebo ne. To je výkon státní správy. A když stavebník splní zákonné podmínky, povolení by měl získat.

Milan Kušta ostatně ani na setkání se zástupci města žádné škrty v projektu druhé etapy neslíbil a chce co nejdříve získat stavební povolení a stavět. „To místo je nějak definované územním plánem a není jen tak možné si vymýšlet sto důvodů, proč se tam nedá stavět, když se tam stavět dá,“ uvedl.

To, jak bude budova vypadat, je podle něj zodpovědnost jeho, a nikoliv města. Pokud úředníci vydají Kuštovi stavební povolení, radní se mohou odvolat ke krajskému úřadu, který ale zatím nenašel v rozhodování chrudimských úředníků chybu.

A pak už by jim zbýval jediný a velmi nezvyklý krok - zažalovat rozhodnutí vlastních úředníků a nechat soud, ať řekne, zda Kušta smí stavět, nebo ne. Zda je jeho plán v souladu s územním plánem, nebo ne. „Necháme si tuto možnost prověřit,“ uvedl místostarosta Pavel Štěpánek.