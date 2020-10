Volby poslaly vztahy mezi politiky kraje a vedením Pardubic pod bod mrazu

Až na krátké okamžiky vzájemného pochopení je linka mezi radními kraje a Pardubic historicky dost napjatá. Kdo třeba doufal, že tento fakt změní nedávné krajské volby, musí být zklamán.

Především hejtman Martin Netolický z ČSSD dost usilovně pracuje na tom, aby ho protihráči z hnutí ANO, kteří v čele s primátorem Martinem Charvátem vedou město, začali silně nesnášet.



Jeho povolební výroky se totiž „babišovcům“ musí velmi nepříjemně zarývat do paměti. Netolický třeba soudí, že snaha nepustit do vedení krajů ANO je logickou odpovědí na politiku, jakou Babišovo hnutí dělá.

„Nevzniká to samo sebou, ale je to přístupem, hulvátstvím a degradací politiky, je to přirozená reakce těch, kteří se s tím nechtějí smířit,“ řekl a dodal, že zástupci ANO projevují Andreji Babišovi bezbřehou loajalitu.

A Netolický, který povede kraj už třetí volební období v řadě, jde ještě dále. Hnutí nechce brát vážně ani jako opoziční stranu. Prý na to třeba na rozdíl od Pirátů, kteří také zůstali mimo koalici, nemá morální právo.

„Musíme rozlišovat mezi opozicí. Česká pirátská strana funguje na demokratických principech s vnitrostranickými prvky přímé demokracie, hnutí ANO pro mne takovým partnerem není a nikdy nebude,“ řekl Netolický.

Jeho ostrá slova logicky zástupcům hnutí ANO, kteří jsou na radnici dominantní, velkou radost neudělala.

ANO chce plnit důslednou roli opozice

„Upřímně se na jednání zastupitelstva těším, budeme v nich důslednou a zároveň konstruktivní opozicí. Pouhá přikyvování, aby bylo za hodinu hotovo, skončila,“ uvedl nově zvolený krajský zastupitel a také šéf radničního zastupitelského klubu za ANO Jan Hrabal.

Ostatně na radnici působí za ANO i krajský lídr Martin Kolovratník či další noví krajští zastupitelé Robert Klčo, Jan Rejda či Jan Procházka.

A ti všichni si pamatují ponížení z roku 2016, kdy Netolický vítěznému ANO nabídl nedůstojné podmínky spolupráce, i letošní vyjednávání, ke kterému Kolovratníka ani formálně nepřizval.

„V otázce krajské samosprávy nechceme úřad, kde jsou zajištěna místa pro spolustraníky, přátele a známé,“ rýpnul si do hejtmana Kolovratník.

První bod, ve kterém se ukáže, jak obě strany dokážou spolupracovat, bude odvolání šéfky letiště Hany Šmejkalové. Město ho už schválilo, kraj se ústy náměstka Michala Kortyše vyslovil proti.