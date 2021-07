Rodný kostel skladatele Martinů prošel obnovou, láká na novou expozici

S kostelem sv. Jakuba v Poličce bylo vždycky spjato jméno skladatele Bohuslava Martinů, který při každé cestě do rodného bytu musel vyběhnout 192 schodů.



Nově mohou mít turisté, kteří zavítají do Poličky, dilema. Přidat, nebo nepřidat k dobru dalších 90 schodů?



V rámci kompletní rekonstrukce novogotického kostela sv. Jakuba Většího se totiž veřejnosti otevřela ojedinělá expozice s nově restaurovanými uměleckými památkami na kruchtě kostela.

„Jde o umělecky hodnotné a veřejnosti dosud neznámé předměty v podobě obrazů, barokních soch a knih z okruhu poličského děkanství, z nichž každý má svůj příběh. Například dřevěná socha anděla přežila vše zničující požár v roce 1845,“ řekl historik poličského muzea David Junek k expozici, kterou prohlídka zdaleka nekončí.

Největším turistickým lákadlem jsou zpřístupněné prostory půdy pod velkolepou střechou kostela s unikátním více než 150 let starým krovem hambálkového typu, jedním z prvních u nás.



Podle Junka jsou prostory půdy zpřístupněny veřejnosti vůbec poprvé. „Na prohlídkové trase lze obdivovat historické krovy mimořádného rozponu i jinak nedostupný pohled na rub mohutných křížových kleneb novogotického kostela,“ uvedl také historik.

Národní kulturní památka prošla v posledních třech letech kompletní opravou. O jak významný počin jde, svědčí i fakt, že rekonstrukci oficiálně zakončil slavnostní bohoslužbou vatikánský velvyslanec v Česku Charles D. Balvo.

„Bylo to hodně starostí, ale mám z celkové opravy velkou radost,“ uvedl Tomáš Enderle, duchovní správce římskokatolické farnosti, která dostala na 71milionovou investici evropskou dotaci, sedm milionů platil stát a necelé čtyři miliony šly za městem a poličskou farností.

Opravy byly důkladné

Restaurátorské a stavební úpravy se dotkly obnov střechy, vnějších omítek, svodů dešťové vody, provedeny byly nové rozvody elektroinstalace, nový je požární systém s ochranou před blesky, osvětlení i ozvučení kostela.

Restaurátoři opravili také nástěnné malby, obrazy, sochy, kamenné, dřevěné a kovové prvky jakož i umělecké předměty pro novou expozici. Stranou nezůstaly ani varhany a vitráže, které v sobě ukrývají jednu zajímavost.

„Sto padesát let stará vitrážová okna zpoza hlavního oltáře, která jsou nedílnou součástí kostela od jeho dostavby, nám dělala velké starosti. Při jejich výrobě v Německu kdysi došlo k chybě. Když je do Poličky dovezli, pohledy postav nesměřovaly k oltáři. Aby toho naši předci docílili, osadili některá okna malbou ven, což mělo za následek jejich postupné smývání. Před opravou člověk u světců rozpoznal maximálně postavu, rysy v obličeji a další detaily byly pryč,“ říká k zajímavému detailu poličský farář.

Po dohodě s památkáři a vitrážisty, kteří na jejich obnově pracovali, jsou okna od letoška osazena správně, tedy malbou dovnitř. Má to však své ale. Svatá rodina už nehledí k hlavnímu oltáři, ale od něj a podle Enderleho to vypadá, jako by se světci trochu pohádali.

„Většina lidí si toho asi nevšimne. Poznají to nejspíš farníci, kteří na jinak otočené vitráže koukali celý svůj život, a najednou je to jinak,“ podotkl k tomu farář, který nechá kostel otevřen celoročně od 8 do 18 hodin, „věřím, že jsme dál, než jsme byli v 90. letech, kdy bylo potřeba všechny kostely zavřít, aby se cenné předměty nerozkradly. Kostel máme nově zabezpečen kamerami.“

Kostel otevře slavnost

V sobotu 24. července zdejší farnost pořádá tzv. ne-vernisáž. Celý tento den bude vstup na výstavu a na půdu kostela zdarma. „Na 16. hodinu plánujeme drobnou slavnost, při které se spolu poradujeme z vystavených exponátů a něco si o nich řekneme,“ zval k návštěvě farář Enderle.

Komentované prohlídky interiérů nově opraveného děkanského kostela sv. Jakuba včetně půdy se konají od pondělí do soboty vždy v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Prohlídky zajišťuje poličské muzeum.

Historie Novogotický kostel vznikal v letech 1853 až 1865 podle plánů Antonína Wacha a za řízení Františka Schmoranze staršího v čistě novogotickém duchu. Tvoří ho trojlodní hala s tribunami v bočních lodích, má hranolovou věž a kněžiště s šestibokým zakončením. Celková délka kostela je 46 metrů. Výška věže i s tři metry vysokým křížem dosahuje 63 metrů. Podlaha věžního ochozu se nachází ve výšce 37 metrů. V roce 2010 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou.