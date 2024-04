ŘSD se pustí do přeměny křižovatky u Koclířova, kolony se Svitavám už vyhnou

Vytížená křižovatka na obávaném silničním tahu I/35 je tou poslední, na které křížení dvou silnic první třídy nebylo přebudováno na okružní. Po úpravě křižovatky volala sousední obec řadu let.

„Sice je jak od Moravské Třebové, tak od Litomyšle sedmdesátka, ale málokdo ji dodržuje. Je to tam o život. Zvláště autobusy, které musí přejet de facto přes tři pruhy, mají velký problém,“ pravidelně upozorňuje na nebezpečí starosta Koclířova Jiří Tesař.

Práce jsou naplánovány na měsíc a půl ve třech etapách, a to od pondělí 8. dubna do 19. května. ŘSD se nepustí jen do přeměny křižovatky. Součástí zakázky, kterou vysoutěžily firmy Eurovia, M-Silnice a Mados, je i obnova asfaltového koberce v délce 3,5 kilometru k velké okružní křižovatce v Lačnově, na které začíná obchvat Svitav.

Stavební práce si vyžádají objízdné trasy. Nebude se však opakovat situace z loňského září, kdy řidiči trávili čas až v hodinových kolonách při projíždění Svitavami, přes které silničáři svedli hlavní tah na Olomouc. Dopravní omezení více zahustí severojižní obchvat Svitav.

Od pondělí 8. dubna budou všechna auta z „pětatřicítky“ odkloněna již na nový obchvat Svitav a silnici I/34 mezi Koclířovem a Svitavami, čímž se tranzitní doprava městu vyhne. Kolony se dají očekávat jen v blízkosti modernizované křižovatky od 22. dubna, kdy průjezd stavbou budou řídit semafory a pracovníci stavby.

Výstavbu okružní křižovatky u Koclířova silničáři spojí s obnovou asfaltového povrchu směrem k velké okružní křižovatce ve Svitavách-Lačnově. Od 8. dubna do 19. května proto bude hlavní tah uzavřen a sveden na silnici I/34, resp. nový obchvat Svitav.

Poslední dubnový víkend si to nejhorší zažije obec Koclířov, přes kterou je kvůli úpravě modernizované křižovatky naplánován průjezd veškeré dopravy. Silničáři si rezervovali pro jistotu i náhradní termín 4. a 5. května.

Na nové okružní křižovatce oválného tvaru s vnějšími poloměry 21 m a 13,25 m přibude osvětlení. Ostrůvky budou provedeny z plastových obrubníků „lego“ v barevném provedení střídavě bílé a červené.

„Navržená úprava křižovatky zpomalí provoz a také, jak doufám, zvýší jeho bezpečnost,“ uvedl starosta Koclířova ke křižovatce, kde za posledních deset let zemřeli při nehodách čtyři lidé. Z projektové dokumentace vyplývá, že asfaltové vrstvy jsou navrženy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací. Silnice by tak mohla vydržet nápor aut do doby dokončení dálnice, která má vytíženou silnici v roce 2030 nahradit.