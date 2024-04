Při stavbě nového obchvatu zapomněli na zemědělce, chybí sjezdy na pole

Ten, kdo jezdí v těchto dnech ze Svitav na Brno, může si v sousedství nového obchvatu Svitav u Hradce nad Svitavou všimnout, že tam, kde je nová silnice vedena v bývalé stopě původní silnice, leží jindy jindy obdělávané pole ladem.

Nedaleko původního zrádného esíčka totiž na okolní pozemky chybějí sjezdy. Lépe řečeno, ty původní byly odstraněny.

Úzký zelený pás několika zemědělských pozemků sevřených mezi železničním koridorem a novým obchvatem je sice přístupný podjezdy pod tratí, má to však háček. Dnešní moderní mechanizace se do nich nevejde.

„Rozměry podjezdu jsou dobré tak pro koňské potahy. S jakoukoli dnešní technikou nemáme šanci tam projet. Možná malým traktorem, ale to si nepomůžeme. Když osejeme, musíme se tam dostat s postřikovačem, který se tam nevejde. A pak sklizňová technika, kterou rozhodně nezmenšíme. Kombajn má čtyři metry na výšku a tři na šířku,“ argumentuje mechanizátor zemědělské společnosti Sylan Vladimír Štůla k podjezdům, do kterých se vejde nanejvýš dodávka.

Zemědělská firma, která v lokalitě obhospodařuje zhruba dva hektary pozemků, před stavbou obchvatu využívala dva pohodlné sjezdy z původní silnice. Ty během výstavby silničáři kvůli bezpečnosti sanovali a nové v projekty nebyly.

Podle ŘSD se budování sjezdů na nových silnicích vždy řídí podle místních podmínek tak, aby nebyla snížena plynulost a bezpečnost dopravy. „Dále je nutné přihlédnout k rozhledovým poměrům v daném místě. V tomto případě byla upřednostněna plynulost a bezpečnost dopravy,“ sdělila mluvčí pardubické správy ŘSD Petra Drkulová.

Nikoho v té době nenapadlo, že by letité sjezdy de facto na původní, jen zrekonstruované silnici neměly zůstat. I na leteckých mapách je vidět, že oba sjezdy byly hojně využívané. „Začalo se hledat řešení. Tím je nový sjezd ze staré cesty a posléze dodatečné pozemkové úpravy,“ řekl starosta Hradce nad Svitavou Kamil Pavliš.

Bez sjezdu nezasejí

ŘSD o problému ví a snaží se situaci co nejdřív vyřešit i proto, aby předešlo případným platbám za vzniklé ztráty zemědělců. Ti už avizovali, že pokud nebude příjezdová cesta do jara hotová, tak nezasejí.

„Můžeme z pole vytvořit neprodukční plochu a vytvořit úhor. Kdybychom tam dali třeba traviny, s nějakým menším secím strojem bychom se tam snad dostali. Každopádně je to škoda. Je to úrodná zemědělská půda, která by se měla využívat k tomu, aby se tam něco vypěstovalo,“ přiblížil agronom společnosti Sylan Libor Dvořák situaci na vlastních či propachtovaných pozemcích.

Silničáři mají technické řešení již připravené. Spočívá v terénních úpravách a vybudování provizorní nájezdové cesty ze staré silnice u železničního mostu. Do jeho stavby by se ŘSD mělo pustit v těchto dnech.

„Slíbili nám, že na tuto sezonu by mělo být nájezd připravený. Půjde o provizorní cestu, než se udělají pozemkové úpravy. Doufám, že se tam s technikou dostaneme. Musíme sice přejet přes pole soukromníků, ale jsme s nimi domluveni. Vyšli nám vstříc,“ dodal Dvořák.

Obchvat Svitav odvedl značnou část dopravy z místních částí Lačnov a Lány. Téměř deset kilometrů dlouhá silnice je zatím v předčasném užívání. Do konce června by měla být kompletně zprovozněna i mimoúrovňová křižovatka se sjezdem do místní části Lány.