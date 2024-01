Do Svitav přitečou další stamiliony. Na stanoviště záchranky i hasičů

Politici, kteří před Vánocemi slavnostně otevírali obchvat Svitav, se s proslovy k silnici v dohledné době vrátí.

Když se během přestřihávání pásky u nové silnice za tři čtvrtě miliardy korun ujal slova ministr dopravy Martin Kupka, upozornil, že právě Svitavsko a východní část Pardubického kraje se v současné době těší mimořádné pozornosti státu.

„Obchvat se do budoucna stane součástí celého dopravního řešení, ve kterém bude mít klíčovou pozici dálnice D35 jako jedna z vůbec nejvýznamnějších staveb. Ve výstavbě jsou dva úseky, v roce 2024 další tři,“ řekl Kupka.

Obchvat města, který bude za pár let plnit roli významného přivaděče k dálnici, je investicí, na kterou čekalo město, kraj i stát. U obchvatu vyroste výjezdní stanoviště záchranky, nová hasičská stanice i cyklostezka na Koclířov. Vše za zhruba půl miliardy korun.

Záchranáři budou mít novou stanici

Nejprve by měla začít výstavba nové základny Zdravotnické záchranné služby, kterou připravuje Pardubický kraj. Dvoupodlažní novostavba s celkem sedmi garážovými místy pro zásahová vozidla a výcvikové středisko záchranářů bude sloužit pro tři výjezdové posádky. Nová záchranka vyroste u okružní křižovatky u výpadovky na Moravskou Třebovou blízko obchodních center, čímž se usnadní výjezd posádek na tři blízké silnice I. třídy.

„Základna je vysoutěžena. Po stránce majetkové nám město a ŘSD vyšlo vstříc a stavba začne velmi brzo. Pro Svitavské je to nultá etapa přípravy výstavby nového pavilonu svitavské nemocnice v místech, kde je nyní stávající základna,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ke stavbě s předpokládanou cenou 88 milionů.

Investice spojené s obchvatem Svitav * Obchvat Svitav (v provozu) 787 milionů Kč

* D35 Janov–Opatovec (ve výstavbě) 2,5 miliardy Kč

* D35 Opatovec – Staré Město (2025–2029) 17,7 miliardy Kč

* Základna ZZS Pardubického kraje (2024–2025) 88 milionů Kč

* Centrální hasičská stanice Svitavy (do roku 2029) 400 milionů Kč

* Cyklostezka Svitavy–Koclířov (2024–2025) 34 milionů Kč

Na rozdíl od dosud nově otvíraných stanovišť krajské záchranky bude svitavská základna největší. A novou záchrankou investice u obchvatu neskončí. Do šesti let má stát ve spolupráci s ŘSD ve stejné lokalitě vystavět moderní areál nové hasičské zbrojnice za zhruba 400 milionů. Před svátky došlo k podpisu memoranda mezi ŘSD, Hasičským záchranným sborem a městem Svitavy.

Stávající základna hasičů, která je nedaleko rybníka Rosnička, totiž nesplňuje důležitou podmínku dojezdové vzdálenosti k chystanému tunelu Dětřichov na budoucí D35, který bude se svojí čtyřkilometrovou délkou nejdelším dálničním tunelem v republice.

Hasiči budou ze Svitav vyjíždět k nové dálnici

„ŘSD by muselo budovat novou stanici při vyústění tunelu mezi Opatovcem a Starým Městem. Tady se podařilo spojit síly státu, města a kraje, aby vyrostla jedna hasičská stanice, na které se bude finančně podílet ŘSD z titulu budoucího dálničního úseku. Stanice bude schopna obsloužit celou lokalitu Svitavska i nejdelší tunel v České republice,“ dodal Kupka, podle něhož půjde o významnou úsporu z hlediska provozu, neboť jinak by na poměrně malém území fungovaly dvě stanice najednou.

„Účastníme se koordinačních prací a těší nás postup přípravy, protože hasiči mají komplikovaný výjezd stejně jako záchranka. Čeká nás společné jednání na ŘSD, aby se s projekčními pracemi začalo co nejdříve, protože v roce 2029 by měla být dálnice v provozu a to je okamžik, kdy by stanice měla stát, takže nemá smysl nic oddalovat,“ řekl starosta města Svitav David Šimek ke stanici, kolem které povede i cyklostezka na Koclířov. Stavba za 34 milionů korun by měla odstartovat ještě letos.

Stávající zbrojnici by rádo město získalo pro své potřeby. Zázemí by tam mohla najít městská policie nebo část městské společnosti Sportes.