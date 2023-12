Do zprovoznění obchvatu Svitav chybí dny, kompletně hotovo bude na jaře 2024

Že se ve městě schyluje k největší dopravní změně za posledních několik desítek let, poznali všímaví řidiči už minulý víkend na hlavní okružní křižovatce ve Svitavách, kde silničáři instalovali nové dopravní značky. Ty řidiče nenavádějí na Brno ani na Lanškroun, nýbrž na Opatovec a Hradec nad Svitavou.

Silnice I/43 obchvat Hradec nad Svitavou – Lačnov Celková délka přeložky silnice I/43 je 9 498 m. Na trase je celkem osm mostů, které překonají silnici třetí třídy, tři polní cesty, dvě pěší trasy a dva biokoridory. Vzhledem k členitosti a charakteru území trasa přeložky vede střídavě vyššími násypy i hlubšími zářezy, maximální výška násypu je 10,5 m, maximální hloubka zářezu je 5 m. Součástí stavby jsou dvě okružní křižovatky, jedna mimoúrovňová křižovatka a šest protihlukových stěn v celkové délce 647 metrů. Téměř desetikilometrový obchvat Svitav staví konsorcium společností firem Eurovia a M-Silnice za cenu 787 milionů korun bez DPH.

Finální úpravy se dějí i na samotném obchvatu. „Kromě instalace vodorovného a svislého dopravního značení probíhají dokončovací práce včetně terénních úprav,“ uvedla Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

Historický okamžik nastane v úterý 19. prosince po 13. hodině, kdy dojde ke slavnostnímu přestřižení pásky a vpuštění prvních aut na novou silnici mezi velkou okružní křižovatkou v Lačnově a bývalým motorestem na Zavadilce v Hradci nad Svitavou.

Nová přeložka převezme značnou část dopravního zatížení Svitav ve směru sever–jih a rovněž odvede z města tranzitní dopravu.

Jakkoli to v úterý bude vypadat, že je vše dokončeno, stavba bude uvedena „jen“ do předčasného užívání. V praxi to bude znamenat, že na některých místech budou pokračovat stavební práce dál.

Týká se to i jediné mimoúrovňové křižovatky v blízkosti velkého sídliště v Lánech, na kterou bude z této městské části vjezd i výjezd zakázán. Na spojovačce kolem společnosti Sacharčuk mají totiž stavbaři ještě poměrně dost práce.

„Technická infrastruktura, která se nacházela v ulici Kapitána Jaroše, se neshodovala s tím, co bylo v plánech. Vznikaly i další nepředvídatelné záležitosti, ale firma si s tím docela dobře poradila,“ kvitoval místostarosta Svitav Pavel Čížek.

V praxi to bude znamenat, že lidé z Lán a Kamenné Horky budou muset k cestám do Svitav využívat okružní křižovatku u obchodních center, kde sjedou na hlavní silnici I/34. Platí to i opačně. Na Kamennou Horku se zatím všichni dostanou z okružní křižovatky jen přes obchvat.

Městu uleví i přivaděč do průmyslové zóny

Vyhodnocení toho, jakým způsobem pomůže obchvat v průjezdnosti městem, se podle Čížka dostaví právě po dokončení sjezdu v Lánech a vybudování nové komunikace do průmyslové zóny přímo z obchvatu. Díky této investici města kamiony nebudou zahlcovat ulici U Tří mostů a ulici Průmyslovou.

„Máme vybraného zhotovitele. Realizace by měla být zahájena 1. února 2024 s termínem dokončení 30. června 2025,“ dodal Čížek k investici za 47 milionů korun, z čehož dotace činí 32 milionů.

Prakticky hned po otevření obchvatu by se mělo ulevit obcím i na opačném konci ve směru od Litomyšle, kde bude Mikulčí, Kuklí a Javorníkem zakázán průjezd kamionů nad 12 tun. Letitou snahu obcí zapovědět tranzitní dopravě kratší cestu na Svitavy se podařilo zkoordinovat právě až s obchvatem.

„Silnice II/366 mezi Litomyšlí a Svitavami sloužila řidičům tranzitu jako oblíbená zkratka, ale místní lidé si dlouhodobě a oprávněně stěžovali na nadměrnou dopravu, hluk a nedodržování rychlosti. Máme uzavřené memorandum, v němž jsme se dohodli zklidnit dopravu nejenom na území města, ale i v obcích,“ sdělil náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Novinka vzhledem k průmyslové zóně na Pražské ulici neznamená automatický plošný zákaz průjezdu kamionů. Opatření je zacílené na dálkovou dopravu, která nemá na trase v tomto regionu nakládku či vykládku zboží.

„Plánujeme oslovit policii, aby zejména ze začátku, než si šoféři zvyknou, v místě více hlídkovali strážníci a nákladní auta jezdila jen po cestách, kudy mohou. Je to dobré řešení pro obyvatele a jsem rád, že se to po letech příprav podařilo dokončit,“ uvedl místostarosta Čížek.