Cestou na rakouské hranice se řidiči zdrží, u Kaplice opravují silnici

Silnice první třídy I/3 je jednou z nejvytíženějších v celém Jihočeském kraji. Proudí tudy mimo jiné obrovské množství kamionů z nebo do Rakouska. Je to také důležitá trasa při cestách na dovolenou, například do Itálie či Chorvatska.

Úsek mezi Kaplicí a Hubenovem dlouhý zhruba 2,5 kilometru je však ve špatném stavu, a tak ho musí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechat opravit. Akci má na starost společnost Swietelsky stavební za cenu 31,8 milionu korun bez daně.

„Vozovka v tomto úseku vykazuje řadu závad jako například trhliny, které spolu s plošnými deformacemi ukazují na porušení konstrukce komunikace. Diagnostické průzkumy také dále odhalily nevyhovující únosnost samotné vozovky,“ upřesnil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

První fáze opravy potrvá nejdéle do 9. května a práce budou rozdělené do několika částí tak, aby nebyl zavřený celý dva a půl kilometru dlouhý úsek. „Provoz budou kyvadlově řídit semafory. V případě potřeby je nahradí pracovníci,“ doplnil Koloušek.

V květnu se vše přeruší, tak aby byla vozovka průjezdná po dobu hlavní turistické sezony, a na místo se firma Swietelsky vrátí od 23. září. Hotovo by pak mělo být do 3. listopadu.

Součástí akce jsou i úpravy povrchového odvodnění silnice, krajnic a příkopů. ŘSD nechá opravit také všech 17 sjezdů na přilehlé pozemky, které se na této části komunikace nacházejí.

Jak zdůraznil hejtman Martin Kuba, je důležité v této části vozovku opravit. Už na konci roku 2024 bude v provozu dálnice D3 z Českých Budějovic až do Kaplice-nádraží. Odtud ale auta pojedou dál právě po této komunikaci první třídy.

„Tuto silnici budeme potřebovat ještě tak dva roky naplno využívat, než povede dálnice D3 i tady okolo, proto je oprava nutná. V některých místech se už vozovka drolí,“ upozornil Kuba.

Druhá akce opodál a tři dny zcela zavřeno

Už minulý týden pak začaly práce také přímo v Kaplici-nádraží na stejné silnici. Opravuje ji tam rovněž firma Swietelsky, tentokrát za 19,5 milionu korun bez daně.

V tomto případě navíc v některých místech mírně rozšíří komunikaci, aby se lépe projížděly zatáčky, součástí akce je i posunutí autobusové zastávky, vybudování chodníků a podobně. Práce potrvají do 8. května převážně mimo hlavní komunikaci, a provoz by tak měl být omezený pouze minimálně.

V termínu od 9. do 11. května pak firmu čeká úprava železničního přejezdu, a tak bude v těchto dnech silnice I/3 zavřená pro veškerý provoz a auta pojedou po objízdných trasách.

„O přesné podobě objízdných tras budeme včas informovat. Po ukončení úplné uzavírky bude pak až do zprovoznění stavby provoz obcí vedený jedním jízdním pruhem kyvadlově,“ dodal Adam Koloušek.

V Kaplici-nádraží má být hotovo do 60 kalendářních dnů, tedy v prvním červnovém týdnu.