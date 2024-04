Zbytečně velká škoda. Auto při nehodě smetlo i základní kámen stavby silnice

„Třiašedesátiletý řidič, který přijížděl z vedlejší silnice, nedal přednost fordu jedoucímu po hlavní. Obě vozidla střet odhodil do příkopu, tmavý ford zastavil betonový kvádr,“ řekla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Řidič felicie utrpěl vážná zranění a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném autě. „Záchranáři umístili pacienta do celotělové vakuové matrace, zajistili žilní vstup a podali mimo jiné léky na tišení bolesti. Pacient byl letecky transportován do traumacentra Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Druhý účastník nehody byl převezen na urgentní příjem Pardubické nemocnice s lehčími zraněními,“ řekla mluvčí záchranné služby Alena Kisiala.

Nehodu nyní vyšetřují pardubičtí policisté. Podle své mluvčí prověří veškeré okolnosti, které s nehodou souvisejí, tedy i umístění betonového kvádru, který stál v dráze nárazu.

Zhruba dva metry vysoký kus betonu na místě zůstal po slavnostním zahájení stavby přeložky silnice I/36 v červnu 2022. Tehdejší událost byla specifická. Slavnostní chvíle obvykle pořádá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) coby investor akce, ovšem v tomto případě měla vše na starost stavební firma Strabag, která pro přítomné hosty přichystala řadu překvapení.

Místo tradičního klepání významných hostů na základní kámen dostali zástupci pozvaných institucí do ruky lopaty. Nejdříve pomocí nich nabrali do koleček připravenou hlínu, kterou následně vysypali a urovnali právě k připravenému pamětnímu kvádru opatřenému patřičnou cedulkou s názvem stavby s dnem jejího zahájení.

„Kámen“ měl přitom kvalitní základy. Jak je ale patrné ze snímku hasičů, odmrštil náraz vozu tento památník o několik metrů.

Základní kameny se často z místa poklepu odvážejí, případně se přesouvají, aby nepřekážely. V tomto případě ale betonový sloup vytvořil nebezpečnou překážku, jelikož jinak by odhozený ford pokračoval dále do pole a nedošlo by k tak velkému poškození vozu.