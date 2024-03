Dynamu se povedl výjimečný film o historii, u fanoušků vyvolá smích i slzy

„Škoda jen, že tento film nevznikl už před rokem, kdy jsme slavili stoleté výročí. To by se hodil úplně skvěle,“ uvedl před slavnostní premiérou šéf a spolumajitel Dynama Ondřej Heřman.

Jeho slova jsou na místě. Tvůrcům se povedl film, který bezpochyby dokáže fanoušky rozesmát, ale i rozplakat. Veselé příhody dávkuje především bývalý skvělý brankář Dominik Hašek a jeho někdejší spoluhráči. Zapomenuté betony, jízda „stopětkou“ do Košic nebo přidělávání si práce v brankovišti. To všechno jsou už vlastně dnes legendární příhody.

„Říkali jsme mu Hašane, zalehni ten puk, ať můžeme vystřídat. A on, že má málo zákroků a že si nezachytá, a tak posílal puky soupeřům, aby toho na něj více šlo,“ vzpomínal se smíchem na svérázného, ale geniálního brankáře obránce František Musil.

Ve filmu jsou i unikátní historické záběry. Například Hašek ve vojenské uniformě, když se těsně před pádem režimu musel zodpovídat soudruhům za to, že odmítl v dresu Dukly Jihlava hrát proti svým Pardubicím. Také káravý dovětek sportovního komentátora Pavla Čapka stojí za to.

Samozřejmostí jsou příhody kolem vzniku legendárního útoku Martinec – Novák – Šťastný, vzpomínky na 80. léta, kdy se o dva tituly zasloužili vedle Haška i skvělí útočníci Otakar Janecký, Jiří Šejba nebo stále dobře naladěný Evžen Musil. Ten sál rozesměje hned několikrát, a to především vzpomínkami na ohromnou rivalitu mezi jednotlivými útoky, která někdy nabírala až absurdních rozměrů.

Odpuštění za zničený pohár

Mladší ročníky pak ocení příběhy kolem titulu v roce 2005 a následného zničení poháru pro mistry republiky. V tomto ohledu nejvíce zářil bývalý kapitán Pardubic a mistr světa z roku 2010 Petr Koukal.

Skvělý hráč, který si u pardubických fanoušků těžce ublížil svým přestupem do Hradce Králové, projevil svůj komediální dar a svým výkonem ve filmu si řekl příznivcům o odpuštění. Jeho slova o tom, kdo všechno byl u likvidace trofeje, se budou mezi fandy citovat dlouho. „Jedno vám můžu říct. Byli u toho všichni. Do jednoho všichni,“ rozmetal zapírání a údajnou absenci paměti svých spoluhráčů.

Film však nabízí i smutné okamžiky. Vzpomínky na zesnulého manažera Zbyňka Kusého, trenéra Miloše Říhu nebo skvělého střelce Ladislava Lubinu naženou nejedné křehčí duši do očí slzy. A těžko se jim někdo ubrání ve chvíli, kdy manažer Dynama a bývalý brankář Dušan Salfický vzpomíná na svého kolegu z brankoviště Adama Svobodu. Ten spáchal sebevraždu 7. května 2019.

Film navíc přichází do kin v ideální chvíli. Příští víkend totiž Dynamo vstoupí do play off z pozice hlavního favorita na vítězství. Celé město požene své Dynamo za sedmým titulem a ve filmu je dobře popsáno, že ten, kterému se takový úspěch povede, je pro Pardubice jednou pro vždy nesmrtelný.