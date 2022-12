Hokejový klub Dynamo vydal známky s podobiznami hráčů, platit budou navěky

Vedle bývalého útočníka pardubického Dynama Tomáše Rolinka patří místo na známce třeba legendárnímu triu Vladimír Martinec – Jiří Novák – Bohuslav Šťastný, Dominiku Haškovi, Josefu Palečkovi, Otakarovi Janeckému nebo Petru Sýkorovi.

„Musím říct, že to bude šok, až si ze schránky vytáhnu dopis se svou vlastní známkou. Vůbec by mě nenapadlo, že je něco takového možné, ale je to pro mě obrovská pocta,“ říkal Tomáš Rolinek na tiskové konferenci, kde byly poštovní známky představeny.

Dynamo je vůbec prvním klubem v hokejovém prostředí, který se do něčeho podobného pustil.

„Nejaktivnější jsou v tomto ohledu tenisté, vydali si už dva archy, protože Jan Kodeš je vášnivým filatelistou. Vlastní známky mají ještě třeba volejbalisté a fotbalová Viktoria Plzeň. V hokeji je ale Dynamo absolutně první,“ uvedl Břetislav Janík, jednatel společnosti Philately Bohemia, která měla vydání známek na starosti.

To tak nějak k pardubickému klubu, potažmo jeho majiteli Petru Dědkovi sedí. Ve výroční sezoně chce být první nejen na ledě, ale vlastně i kdekoliv jinde.

„Přepisujeme historii a hledáme nové věci. Chceme, aby se na tuto sezonu vzpomínalo, a k tomu je potřeba být výjimečný. Proto známky, navíc mám k něčemu podobnému vztah, protože sbírám mince,“ přiznal Dědek.

Základní cena sběratelského archu čítajícího pětadvacet známek je 2 490 korun a bude běžně dostupný ve fanshopech Dynama, nebo na webu philatelybohemia.cz

„Archy vychází v běžném nákladu 400 kusů a stojí zhruba 350 tisíc korun, Dynamo jich vydalo zhruba pětinásobek,“ řekl Janík s tím, že známky Dynama jsou vlastně navěky, jelikož jsou písmenové. V momentě, kdy Česká republika přijme euro, tak právě písmenové známky budou dál platit, zatímco ty s korunovou hodnotou skončí.

Známky jsou jen dalším dílkem pardubických oslav. Vyšla už kniha Dynamo Bez frází, jako další je 17. ledna na řadě premiéra dokumentu Navždy za Dynamo a o devět dní později pak Pardubice slavnostně vyřadí dres svého nejlepšího střelce Petra Sýkory s číslem 37.

„Chystá se také velká výstava na zámku i zápas legend. A na rok 2023 máme připravené ještě jedno překvapení,“ poodkryl Dědek.