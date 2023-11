Pardubický hokej završil oslavy 100 let, legendy se rozešly s remízou

Dres Pardubic oblékli například Dominik Hašek, Milan Hejduk, Petr Průcha, Petr Sýkora nebo Tomáš Rolinek, který od poloviny duelu hájil domácí branku místo Dušana Salfického. V dresu národního týmu se představili třeba Michal Neuvirth, Rostislav Klesla, Zbyněk Irgl, Jiří Tlustý či Václav Varaďa, bývalý vynikající útočník, který je v současnosti hlavním koučem extraligového Dynama.

Hrálo se na třikrát 12 minut. Reprezentace si brzy vypracovala náskok 3:0, ale domácí rychle kontrovali. Po dvou třetinách byl stav 5:5. Pardubice pak odskočily do vedení 7:5, po vyrovnání je posunul do vedení z trestného střílení Rolinek, ale Novák zařídil sedm sekund před koncem remízu.

Na straně Východočechů se zapsal dvakrát mezi střelce Michal Mikeska, v reprezentačním týmu si stejně vedl Klesla. „Skončilo to nerozhodně, takže všichni odcházíme spokojení,“ podotkl Průcha.

Jednou se prosadil i Radovan Somík, jenž v letech 2010 a 2012 vyhrál s Pardubicemi titul. „Je to krásné. V téhle kabině jsem po deseti letech. Když jsem vyjel na led, všechno se mi to vrátilo. Jsou to krásné vzpomínky. Vždycky, když to vidím někde v televizi, tak se mi ty vzpomínky vrátí. Byly to nádherné a velké emoce a rád na to vzpomínám,“ uvedl bývalý slovenský útočník.

Akci si nechtěl nechat ujít ani bývalý vyhlášený kanonýr Hejduk, který se rovněž připomněl gólem. „Když jsem zjistil, že se tohle koná, bylo mi jasné, že se chci zúčastnit. Jsem moc rád, že jsem mohl přijet,“ pochvaloval si.

Ocenil, jak si v brance vedl bývalý útočník Rolinek. „Rolas byl v brance výbornej. Klobouk dolů před ním. Skákal tam a všechno. Klobouk dolů před ním, že se tam vůbec postavil,“ chválil Hejduk.

A zajímavé pro vítěze Stanley Cupu z roku 2001 s Coloradem bylo i to, že si mohl zahrát proti Varaďovi. „Venca ve své největší slávě, to nebyla žádná sranda proti němu hrát. Dohrával všechny souboje, byl šikovný s hokejkou. Teď to bylo o dost jednodušší,“ smál se Hejduk.

Zároveň s koncem utkání byla spuštěna aukce dresů ze Souboje legend.