Podnikatel Dědek dostal od města k Dynamu další bonusy, ne všem se to líbí

Není právě obvyklé, aby se na čemkoli shodli zastupitelé z ODS, Pirátské strany a KSČM. Přesto se něco tak bizarního událo v úterý na pardubické radnici.

„Smlouva mezi městem a Petrem Dědkem není partnerská, je nátlaková,“ uvedl dlouholetý zastupitel za KSČM Václav Snopek a jeho slova v jiné podobě zopakoval i Karel Haas z ODS či Pirátka Ivana Böhmová.

Zastupitelům nejvíce vadilo, že právníci miliardáře dostali do smlouvy poměrně nákladné investice, které bude platit město. Už v nejbližší době se tak budou opravovat bufety v hale a také se instaluje světelný pás reklam na ochozech.

„Prstenec na balkoně bude stát pět milionů a obnova bufetů vyjde na zhruba 10 milionů,“ řekl Ondřej Šebek, šéf rozvojového fondu, kterému patří enteria arena.

Majetková struktura HC Dynamo Pardubice společnost Petra Dědka 52,32 % město Pardubice 45,87 % Petr Čáslava 0,85 % Dušan Salfický 0,85 % spolek HC Pardubice 0,11 % Vedení společnosti po změnách: předseda: Ondřej Heřman, místopředseda: Ivan Čonka, člen: Dušan Salfický

Tím však investice zdaleka nekončí. Minimálně na sto milionů by pak město vyšla stavba třetí ledové plochy a také tělocvičny. Mluví se i o opravě šaten. „Není moje věc, že šatny nesplňují hygienické normy. Pokud do nich investovat nechcete, dobře. Já odejdu a tím to končí. To já ale nechci. Mám zájem Dynamu pomoci, a to i v těžké době covidu,“ řekl Dědek zastupitelům.

Celkem 24 z nich se odchodu podnikatele ze sálu leklo a hlasovalo pro uzavření smlouvy. Podle lídra opozičních Pardubáků Františka Brendla tím prokázali velkou dávku osobní statečnosti.

„Zdá se, že mají raději hokej než vlastní svobodu,“ řekl ironicky. „Mám obavu, že některé body smlouvy by byly napadnutelné u soudu. Jako řádný hospodář se radnice při uzavření smlouvy s Petrem Dědkem určitě nezachovala,“ uvedl Brendl.

Zastupitelé: Máme mít strach ze stíhání?

Pravdou je, že někteří zastupitelé se už během debaty ptali právníků města, jestli mají mít strach ze stíhání.

„Nic jsme neprodali. Pan Dědek vložil 12 milionů do základního jmění Dynama, nad kterým tím získal dominantní kontrolu. My mu tedy vlastně půjčili naše auto, budeme mu do něj lít benzin, on s ním bude jezdit. A nutno dodat, že je lepší řidič než radnice. A až ho to přestane bavit, tak nám ho za odhadní cenu prodá zpět a my ho budeme muset koupit,“ popsal smlouvu ze svého pohledu Brendl.

Sám Dědek se však jako totální vítěz necítí. I on podle svých slov musel v těžkém vyjednávání v hodně věcech ustoupit. „Nevím, proč politici, kteří se mnou jednali, nebyli schopni lépe prodat jimi vyjednané ústupky,“ uvedl pro MF DNES Dědek.

Ten s vyjednávacím týmem radnice strávil hodně hodin a ne vždy vyhrával. „Vyjednávání bylo velmi těžkou písemkou, kterou jsem za téměř třicet let v podnikání nezažil. Ovšem za mne to bylo korektní. Obě strany hledaly kompromisy v této velmi složité problematice,“ řekl Dědek a jako příklad zmínil, že původně chtěl koupit klub za korunu.

Šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal pak vidí jako výhodu to, že Dědek sice dostane od radnice ročně 35 milionů, ale ani o haléř více. „Pokud pro něj dopadne sezona ztrátou, je to jen jeho věc,“ řekl.

Řada kritiků upozorňovala také na to, že město i přes držení 45 procent akcií nebude mít v hokeji téměř žádná rozhodovací práva. „Jeden nominant radnice v dozorčí radě bude mít právo chodit na představenstvo. Bude vědět o tom, kolik bude rozpočet na nadcházející sezonu dříve, než to bude schvalovat vedení klubu. Bude taky moci nahlížet do veškerého účetnictví,“ uvedl k tomu právník města Aleš Uchytil.

Podle Dědka povede představenstvo jeho obchodní partner a spolupředkladatel nabídky Ondřej Heřman. „Ve vedení zůstane i zastupitel za ANO Dušan Salfický. Ale město nemá tuto pozici garantovanou i pro jiné lidi,“ dodal Petr Dědek.