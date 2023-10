Oprava křižovatky způsobuje dopravní kolaps, řidiči v kolonách stojí i hodinu

Situace spojená s rozsáhlými opravami vygradovala v pondělí kolem 16. hodiny, kdy doprava v centru města zcela zkolabovala. Stála Jahnova ulice, Jiráskova nebo Karla IV. Průjezd směrem z centra města na sídliště Dubina, který se dá normálně dá zvládnout za jednotky minut, trval klidně hodinu.

Za zhoršení oproti minulému týdnu může jednoduchý fakt – výrazně se ochladilo, a tak méně lidí využilo pro cestu do práce kolo. Doprava to neunesla. A řidiči začínají mít problémů tak akorát.

„Dámy prominou, ale takhle dopravně rozesr..ý Pardubice, jako jsou teď, za svůj život nepamatuju. Omlouvám se za to slovo, neříkám to často, ale sloužím tady nejdéle, tak si to snad mohu dovolit,“ řekl náměstek hejtmana a historicky první hejtman kraje Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj) na zářijovém jednání krajských zastupitelů.

Sám v Pardubicích bydlí i pracuje, takže situaci může dobře hodnotit. Jeho slova by jistě nejeden motorista podepsal. Oprava klíčové křižovatky Na Drážce situaci značně vyhrotila vlastně v celém městě. Lidé zkoušejí objízdné trasy a tak doprava stojí i v místech, kde to dříve bývalo dobré.

Opravovaná křižovatka je jednou z hlavních v centru města.

„Hledal jsem cestu domů, a tak jsem to zkusil přes Duklu. Auta v pondělí stála na světelnou křižovatku u dopravního podniku už od prodejny Honda na samém konci sídliště, to jsem v životě neviděl,“ uvedl opoziční zastupitel Vít Ulrych, který nakonec k cestě do východní části města využil cestu přes dálnici D35.

Řada lidí, kteří se potřebují dostat ze středu města do Studánky, Pardubiček nebo Dubinu, tak zase raději volí objížďku přes Nemošice, která je mnohonásobně delší ale ve špičce rychlejší.

Dostat se z vedlejší na hlavní ulici je takřka nemožné

Situaci ve městě navíc zhoršují samotní nervozní řidiči, kteří najíždějí do křižovatek i když nemají jistotu, že je projedou. Jednak tím porušují vyhlášku, ale také blokují ostatní směry, protože často nejsou schopni křižovatku vůbec opustit.

Na druhou stranu existuje i mnoho takových, kteří pustí čekající vozy z vedlejší na hlavní. Jejich řidiči by přitom mnohde neměli několik hodin vůbec šanci zabočit. „Nechápu proč třeba mezi 15. až 17. hodinou nejsou na klíčových křižovatkách státní nebo městští policisté a dopravu neřídí. Určitě by to pomohlo a probíhalo by vše ve větším klidu,“ dodal Ulrych.

Řidičům se v Pardubicích navíc hned tak neuleví. Křižovatka Dašické ulice a tzv. rychlodráhy se totiž bude opravovat ještě několik týdnů. Pokud půjde vše hladce, práce firma MI Roads dokončí 6. listopadu. Pokud ne, bude potřebovat ještě o dva týdny víc.

„V průběhu prací na stavbě byly zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky spočívající v menší tloušťce stávajících asfaltobetonových vrstev. Tento výskyt neumožnil pokračování prací dle projektové dokumentace,“ řekl k důvodům možného protažení uzavření křižovatky Jan Řehák z firmy MI Roads. Zároveň dodal, že existuje šance na splnění původního termínu.

Úlevu by pak mohl znamenat i severovýchodní obchvat města, ale ten bude hotový až na jaře roku 2025. Do té doby budou muset lidé z Pardubic vydržet ještě opravy všech klíčových mostů přes Labe. A ty bez kolon také neobejdou.