Wonkův most v Pardubicích má další termín oprav, tentokrát únor 2024

„Teď hlavně čekáme, až bude mít pardubická radnice jasno, kdy postaví mostní provizorium vedle mostu kpt. Bartoše,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Zdeněk Vašák.

Oba mosty přes Labe vykazují závady, které je nutné odstranit, náklady budou ve stovkách milionů korun.

„Plánujeme, že bychom rekonstrukci měli zahájit v únoru příštího roku a měla by trvat rok a půl. Diskuse ohledně rekonstrukce teď probíhají velmi intenzivně. My máme připraveno stavební povolení a vybraného dodavatele a jenom se to snažíme koordinovat s Ředitelstvím silnic a dálnic a pardubickým magistrátem, aby to co nejméně zatížilo dopravu ve městě,“ řekl Vašák.

U Wonkova mostu je nutné vyměnit vnitřní lana, která korodují. Odborný posudek je z roku 2017. „Wonkův most má čtyři pruhy a jeden odbočovací. Při rekonstrukci bude průjezdný vždy jeden pruh každým směrem. Přes most se bude moci jezdit,“ řekl Vašák.

Wonkův most spravuje Pardubický kraj a krajští silničáři. Most kpt. Bartoše patří městu a od února je na něm kyvadlová doprava, protože je ve špatném stavu. Pardubice chtějí postavit mostní provizorium, které by mělo zůstat na místě, než postaví most zcela nový.

„Se zastupiteli máme seminář 16. října, tam navrhneme tři varianty nového mostu a navrhneme další postup, to si chceme nechat schválit zastupitelstvem,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

V Pardubicích je ještě jeden most přes Labe, který čeká oprava. Opravovat ho bude ŘSD na čtyřproudové silnici I/37 u nádraží Rosice nad Labem.

V Pardubicích se také staví severovýchodní obchvat města. Pracuje se na obou březích Labe, stojí už nájezd na nový most. Stavba za jeden a půl miliardy korun má být hotová za rok a půl.