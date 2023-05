Stavba severovýchodního obchvatu Pardubic začala brzdit dopravu ve městě

Každá větší dopravní stavba spolehlivě alespoň na čas přibrzdí dopravu v Pardubicích. Nejinak to bude s výstavbou spojky mezi Polabinami a Dubinou, která už jede na plné obrátky.

Zatím se stavělo hlavně na polích a v okolí řeky Labe. Nyní však stavbaři začnou připravovat úseky obchvatu, které už zasáhnou do současných silnic. To si samozřejmě vyžádá uzavírky a omezení.

Severovýchodní obchvat Dopravní hluk ze severovýchodního obchvatu v Pardubicích by mělo utlumit 12 protihlukových stěn. Ochrání zejména sídliště Polabiny a Dubina. Silnice v délce 4,2 kilometru bude hotová na jaře 2025. Její příprava trvala od roku 2006. Stavba má jeden unikát, lanový most, který bude mít rozpětí 135 metrů a bude patřit k největším v Česku. Dlouhý bude 257 metrů. „Dominantou bude pylon vysoký 60 metrů, je to pro představu výška Petřínské rozhledny. Budou poprvé v ČR užité závěsy se sedly v pylonu. Bude jich pouhých sedm. Bude to velmi průhledné a elegantní. Jeden závěs unese dva tisíce tun. Pokud bychom vzali všech 81 tanků, které má česká armáda, jeden závěs je unese všechny,“ řekl Petr Vítek ze stavební firmy. Severovýchodní obchvat začíná na Dubině u Lidlu, kde se napojí na okružní křižovatku, dál přetíná Labe, povede přes Hradeckou ulici až k okružní křižovatce u obchodu Globus. Na dokončení celé silnice má firma 27 měsíců, tedy více než dva roky, skončit má na jaře 2025. Komunikace bude stát 1,445 miliardy korun.

„Aby byly dopady na dopravu ve městě minimální, koordinuje projekt Ředitelství silnic a dálnic také s pardubickou radnicí,“ uvedli zástupci magistrátu v tiskové zprávě.

Podle náměstka primátora pro dopravu Jana Hrabala z hnutí ANO bude jedním z bonusů třeba zachování provozu městské hromadné dopravy v jinak uzavřených ulicích.

„Podařilo se nám se zhotovitelem domluvit umožnění průjezdu městské hromadné dopravy Poděbradskou ulicí, která bude v úseku mezi okružní křižovatkou Trnová a okružní křižovatkou u Baumaxu dočasně uzavřena,“ uvedl Hrabal, který však hned dodává, že bez problémů se příprava nové silnice určitě neobejde.

„Výstavba severovýchodního obchvatu bude mít zpočátku trochu negativní dopad na dopravu ve městě, na druhou stranu musíme myslet na pozitiva, která nám obchvat po dokončení přinese,“ uvedl náměstek primátora.

Od druhé poloviny května až do konce září bude omezena doprava také v ulicích Bohdanečská a Trnová, v plánu jsou přeložky inženýrských sítí. Poděbradskou budou moct vedle vozů MHD projíždět i vozidla integrovaného záchranného systému, osobní a nákladní doprava bude muset jezdit po objízdné trase.

„Kvůli příčným překopům přes Poděbradskou ulici čeká i MHD krátkodobá výluka. Pro cestující bude v té době zajištěna náhradní autobusová doprava. Po dokončení první etapy stavby bude provoz obnoven v původní podobě. Navazující finální etapa se uskuteční v roce 2024,“ uvedla mluvčí radnice Iveta Koubková.

Uzavřená už je cyklostezka vedoucí do Starého Hradiště, cyklisté mohou využít náhradní trasu přes Hradeckou ulici. V té bude také částečně omezen provoz, aby stavební firma mohla přeložit inženýrské sítě na budoucí silnici I/36. První etapa stavby je plánovaná na červen až říjen, druhá bude následovat příští rok.

Stavba obchvatu dlouhého 4,2 kilometru začala loni v prosinci a skončit má na jaře 2025. Silnice spojí sídliště Cihelna a Dubina. Příprava investice trvala od roku 2006. Stát bude téměř 1,5 miliardy korun.

Další dopravní omezení V pondělí a úterý vždy v době od 9 do 13.30 hodin se bude pracovat v Anenském podjezdu. Doprava tam bude řízena kyvadlově. V pondělí v době od 7.30 do 14.30 hodin budou na nadjezdu Paramo vypnuty semafory. Od pondělí bude omezen provoz u Anenského podjezdu, kdy nebude možné při odbočení z Hlaváčovy ulice (rychlodráha) či ulice kpt. Jaroše pokračovat směrem do města. Z opačného směru, tedy z centra, bude uzavřen úsek za křižovatkou ulic Karla IV. a Arnošta z Pardubic.

„Je to městská komunikace, tak je naprojektovaná. Není to klasický obchvat, který by vedl po polích mimo město, bude tu okružní křižovatka, světelná křižovatka, ale vyvede tranzitní dopravu z nejhorších míst města, od nádraží, z centra. Tomu to poslouží,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Nejsložitější částí stavby bude nový 200 metrů dlouhý most přes Labe a také slepé rameno. Ten už vlastně začal růst nedaleko loděnice Arosa na pravém břehu Labe. Dělníci tam už přehradili slepé rameno a budují sloupy.

„Bude to zavěšený most, který po dokončení bude největším zavěšeným mostem v České republice. Je to technicky vhodná varianta do prostředí, zachová plavební šířku Labe,“ uvedl předseda představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda. Zakázku firma získala společně s firmami Doprastav a Silnice Čáslav.