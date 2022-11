Obec na Orlickoústecku čeká šok, vyústí do ní nová dálnice

Motorest ve Stradouni je obležen stavebními stroji, štěrkem, betonovými skružemi a dlažbou. Komu se nepodaří sem odbočit přes staveniště včas, má smůlu, z jednosměrky ho dopravní značky už zpátky nepustí.

Jakoby snad boj motorestu o přežití na hranici tří okresů a v obci s necelými dvěma stovkami obyvatel nebyl tak snadný, od letošního dubna přišla jeho majitelka Jana Kalousková kvůli opravám silnic a uzavírkám o velkou část zákazníků.

„Zlatý covid! Psala jsem hejtmanovi, Ředitelství silnic a dálnic. Nesetkala jsem se s žádným zájmem, přestože mi tu znemožňují podnikání, lidé tady ani nemohou zaparkovat,“ říká.

Dělníci podle Kalouskové tržby nezachránili, jsou poloviční.

Stavbaři ve Stradouni u Vysokého Mýta budují nové křižovatky, chodníky, autobusové zastávky, chystají semafory a předělávají vozovky. Co by jindy vypadalo jako bohulibé zvelebení obce, je zde spíše známkou blížící se pohromy.

Přesně 22. prosince bude otevřen nový úsek dálnice D35 z Časů do Ostrova. Pro Stradouň naneštěstí auta pošle přímo před tamní mateřskou školu a autobusovou zastávku, na níž vystupují děti přijíždějící ze škol v okolí.

„Vůbec si nedovedu představit, co se bude dít. Z nárůstu dopravy máme hrůzu. Myslíme si, že dopravu Vysoké Mýto nepobere, a tím pádem budou problémy i tady,“ řekl starosta Stradouně Zdeněk Bačina.

Naštěstí auta z dálnice budou jezdit přímo pod okny jen několika domů ve Stradouni, jejichž obyvatelé jsou navíc na soužití s rušnou silnicí zvyklí. Na druhou stranu lidé ze Stradouně se asi těžko budou dostávat na hlavní silnici.

„Bojíme se, že kdo pojede ze Stradouně na Vysoké Mýto, bude mít veliký problém najet na silnici I/17. Ostatně složité to bude i pro ty, kteří pojedou na druhou stranu,“ řekl starosta.

Ředitelství silnic a dálnic se snaží, aby průjezd vesnicí byl bezpečnější.

„V obou rozlehlých křižovatkách se silnicí II/305 – jižně Vinary a severně Radhošť – jsou realizovány směrové ostrůvky k zajištění lepší orientace při pohybu v křižovatce a k celkové přehlednosti,“ uvedla Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

U obecního úřadu a mateřské školy ŘSD nechá vybudovat nové autobusové zastávky a světelný přechod pro chodce. Auta na vjezdu od budoucí dálnice navíc už brzdí ostrůvky, které jsou i ve směru od Zámrsku.

Novinkou je, že se ŘSD rozhodlo vybudovat i provizorní světelnou křižovatku u odbočky na Vraclav. Právě tudy si dost možná budou řidiči zkracovat cestu na Vysoké Mýto, které je ucpané už nyní a po 22. prosinci se to určitě nezlepší.

Drkulová uvedla, že světelná křižovatka zde bude do doby, než bude spuštěn další navazující úsek dálnice D35. Jenže kdy to bude? Zatím v plánech ŘSD stále figuruje rok 2026. V tu dobu má být hotov jak čtyřkilometrový úsek pod kopec Homole, půlkilometrový tunel i obchvat Vysokého Mýta.

„Kdyby to bylo za čtyři roky, tak by to bylo super, já takový optimista nejsem,“ řekl starosta.

Motorest bude pecka, chlácholí jeho majitelku ostatní

Obec Stradouň prosadila, že přímo pod tunelem bude postaveno provizorní napojení z dálnice na I/37, což by teoreticky umožnilo postavit čtyři kilometry dálnice a zbavit tak Stradouň aut i v případě, že se příprava stavby tunelu a obchvatu zasekne.

Jenže letos provizorní napojení z plánu ŘSD vypadlo. Pro opomíjený motorest ve Stradouni, který dříve připravil šedesát obědů za den a nyní vinou stavby uvaří sotva polovinu, ale dálnice vypadá jako šance.

Na 27 kilometrech D35 z Opatovic nad Labem do Ostrova sice řidiči najdou čerpací stanici, ale nikoliv restauraci, kde si mohou dát jídlo a už vůbec ne motorest, kde se mohou osprchovat.

„Říkají mi, že to bude pecka. Kéž by. Potřebovali bychom to,“ řekla Kalousková.