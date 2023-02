ŘSD má důležité razítko k poslednímu úseku D35, u Svitav je už vykácen les

Samozřejmě že získat stavební povolení, vykoupit pozemky a bez větších karambolů vybrat firmu, která dálnici postaví, je dlouhý proces. Pro to, aby se řidiči dočkali stavby 77 kilometrů dlouhé dálnice D35 z Ostrova na Chrudimsku do Mohelnice je ale nejdůležitější, aby ŘSD mělo pravomocné územní rozhodnutí. To už státní organizace získala na všech úsecích v Pardubickém kraji s výjimkou obchvatu Litomyšle.

„Na stavbu D35 Staré Město – Mohelnice po zpětvzetí odvolání nabylo územní rozhodnutí právní moci. Jedná se o důležitý krok v přípravě, který umožní řešit získání stavebního povolení a majetkoprávní přípravu. Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v předstihu, aby příprava mohla plynule pokračovat,“ uvedl na Twitteru generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Trasa pro dálnici u Svitav je volná Dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem, který několik let povede odnikud nikam, se už letos začne stavět. Nejenže by se měly příští týden otevírat obálky s nabídkami na stavbu téměř dvanáctikilometrového úseku, ale v rámci archeologického výzkumu jsou již vykáceny všechny stromy v trase plánované dálnice. Všimli si toho již mnozí řidiči, kteří v těchto dnech v okolí „pětatřicítky“ u Opatovce míjejí stovky pokácených stromů a hory vyrvaných pařezů. Mezi hradeckou D11 a plánovaným tunelem Dětřichov jde o vůbec nejvíc stromů na jednom úseku - celkem o 5,20 hektarů. V katastru Mikulče jsou dotčeny okraje velkých lesních celků státních lesů. „Jedná se o hospodářské lesy od nejmladších po stoleté porosty se zcela převažujícím zastoupením smrku ztepilého,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Od 22. prosince si řidiči užívají nejdelší provozovanou část dálnice D35. Po nově otevřeném úseku Časy–Ostrov se její trasa od hradecké D11 před Vysoké Mýto natáhla na 31,5 kilometru, což je o něco víc než nejstarší provozovaný úsek z 80. let propojující Mohelnici a Olomouc.

ŘSD chce letos a příští rok postupně odstartovat stavbu řady nových úseků. Pokračuje výběrové řízení na zhotovitele tunelu Homole, který byl kvůli technické náročnosti vyčleněn jako samostatná stavba z úseku Ostrov – Vysoké Mýto. ŘSD věří, že výstavbu více než půlkilometrového dálničního tunelu zahájí ještě letos.

Z budoucí dálnice D35 na území regionu má k zahájení výstavby blízko téměř dvanáct kilometrů dlouhý úsek Janov–Opatovec, jehož součástí je i budovaný železniční most. Na osamocenou část za Litomyšlí, která by se měla otevřít v roce 2026, běží výběrové řízení.

Příští rok by se měly začít stavět úseky Ostrov – Vysoké Mýto, Džbánov–Litomyšl a Litomyšl–Janov. U nich se dokončují výkupy pozemků a projektové dokumentace. Archeologický průzkum je už téměř hotov na trase mezi Janovem a Opatovcem, na další tři silničáři vybrali zhotovitele archeologických prací. Začít by měly na úsecích Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov a Džbánov–Litomyšl v březnu, jakmile to počasí dovolí.

Naopak úseky od Opatovce až do Mohelnice přijdou na řadu nejpozději. Podle optimistického scénáře budou otevřeny v roce 2029 a podle Mátla není prostor pro zkrácení termínu. Komplikací je, že budou budovány formou PPP, tedy za účasti soukromého investora.

Dálnice D35 se na přelomu 20. a 30. let stane severní alternativou D1.

„Jednak se jedná o PPP, jehož zahájení je reálné nejdříve za dva roky, a zároveň se jedná o velmi technicky náročné úseky – například součástí je nejdelší dálniční tunel Dětřichov v délce přes tři kilometry. Naším úkolem je do dvou let úseky připravit,“ uvedl na Twitteru Mátl.

Jediným úsekem připravované dálnice D35 na území Pardubického kraje, který nemá územní rozhodnutí, je Litomyšl, přesněji řečeno desetikilometrový úsek Litomyšl–Janov. To však nemusí platit dlouho. ŘSD před koncem minulého roku podalo na ministerstvo dopravy žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tento úsek.

Trasování dálnice kolem Litomyšle provázely několik let velké spory. Zástupci nespokojených obcí a spolků se však před dvěma lety s ŘSD dohodli na kompromisu, podepsali memorandum, které by mělo být zárukou, že stavební řízení už nebude nikdo zdržovat. Obě strany zatím potvrzovaly, že dohody plní.

