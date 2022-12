Rarita u dálnice D35. Stěna má chránit sovy a dravce, aby je nesrážela auta

Hned při vjezdu na nový úsek dálnice D35 ve směru od Časů na Ostrov uvidí první řidiči ve čtvrtek odpoledne raritu. Čtyři kilometry dlouhou protihlukovou stěnu, která chrání Ptačí oblast Komárov.

Zatím není jasné, jak hodně pomůže ptákům hnízdícím na východ od ní a zda neuškodí lidem žijícím na opačné straně. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je připraveno bariéru v případě potřeby doplnit.

Stěna je výsledkem roky trvajících tahanic na začátku tisíciletí mezi projektanty, stavbaři a politiky na jedné straně a ochránci přírody a ornitology na straně druhé.

Ti první zjednodušeně řečeno by nejraději dálniční těleso od Časů napřímili směrem na Moravu přes mokřady východně u Dašic a dál od města. Ti druzí by zase nejraději, aby tu dálnice nevedla vůbec, a pokud, tak co nejdál od zimovišť chráněných druhů – kalouse pustovky a motáka pilicha.

Ohrožené druhy z ptačí oblasti Komárov Ptačí oblast Komárov na Pardubicku má rozlohu 2 030 hektarů a byla vládou vyhlášena v roce 2004. Většinu plochy tvoří pole. Slouží jako největší zimoviště v Česku pro dva ohrožené druhy. Moták pilich je dravec velikosti káně lesní, ale štíhlejší. Patří k našim nejvzácnějším dravcům. Kalous pustovka je světlá sova menší velikosti. Je to druh hnízdící hlavně na tundrách severní Evropy, Asie i Ameriky.

Výsledkem dohadů, které se dostaly až na půdu Evropské unie, je kompromis. Ten, jak už to tak bývá, není úplně po chuti nikomu. Dálnice je opatřena dlouhou zdí a navíc se širokým obloukem vyhýbá ptačí oblasti, což ji však přivádí až do blízkosti Dašic.

Nezodpovězené otázky jsou dvě. Bude chránit ptáky tak, že o tuto lokalitu nepřestanou mít zájem? A nedoplatí na zvolené řešení obyvatelé Dašic?

Na první otázku odpovídá ornitolog Tomáš Bělka opatrným ano.

„Až po několika zimních obdobích uvidíme, jak opatření funguje. Nejde ve skutečnosti o protihlukovou zeď, ale spíše o stěnu, která nutí ptáky nadlétnout a měla by zajistit, že nebudou sráženi auty. Bylo by optimální, aby byla z obou stran, ale došli jsme ke kompromisu, že teoreticky by to mohlo stačit. Budeme její účinnost sledovat,“ řekl ornitolog.

Stěna podle něj má ještě jeden dobrý efekt. Tlumí hluk. „Pustovka je sova, používá k lovu potravy sluch. Dálnice bude samozřejmě hlučná, a tak nevíme, jestli to na pustovku nebude mít negativní vliv,“ dodal.

Komárov je výjimečným hnízdištěm ptáků v Česku

Podmáčená oblast Komárova sice pro zemědělství není úplně ideální, ale nabízí skvělé podmínky pro zimoviště dvou vzácných ptačích druhů. Kalouse pustovku a motáka pilicha. Oba druhy jsou na ústupu v důsledku vysušování i kvůli intenzivnímu zemědělskému využívání krajiny. Hnízdí v otevřené krajině, v mokřadech.

„Oba druhy sídlí na severu a u nás zimují. Jejich početnost meziročně kolísá v závislosti na tom, jak byli na severu úspěšní, jaká je dostupnost potravy na severu i u nás ve střední Evropě, hraje zde roli mnoho aspektů a podle toho pak vypadá zimování. Jsou roky, kdy jich je tu skutečně hodně, jde o desítky exemplářů pustovek i pilichů, někdy jich je méně,“ řekl Bělka.

Komárov je podle ornitologů jejich nejvýznamnějším zimovištěm v Česku. I proto se jim podařilo v roce 2004 úřady přimět ke kompromisu a posunutí dálnice na západ.

Mezi místními to ale udělalo zlou krev. Starosta nedalekých Časů dokonce před sedmi lety blokoval stavbu dálnice s vysvětlením, že je navržena špatně. „Nechceme trpět a platit kvůli tomu, že kvůli nějakým sovám se silnice překládala. Nejsme proti ní, ale nechápeme, proč se její trasa měnila kvůli ptákům, kteří tam nežijí. Nebere se ohled na lidi,“ řekl tehdejší starosta Časů Zdeněk Seidl.

Ptačí oblast se sice dočkala na podmínky Česka velkorysé protihlukové stěny, z pohledu sousedních Dašic je ale zeď postavena na špatné straně. Hluk by se totiž teoreticky mohl nyní odrážet na západ směrem k městu, jehož okraj od dálnice dělí něco přes půl kilometru.

Podle výpočtů projektantů nadměrný hluk Dašicím nehrozí. Ale pokud měření ukáže něco jiného, ŘSD to podle mluvčího Jana Rýdla bude řešit.

„Nechá se to dva tři měsíce jezdit a pak se udělá kontrolní měření, jestli ten model funguje,“ uvedl Rýdl. Kdyby ne, ŘSD podle Rýdla udělá taková opatření, aby dálnice normy splňovala. „Je tam samozřejmě prostor pro vybudování dalších protihlukových stěn, ukládá nám to ostatně zákon. Nemůžeme postavit něco, co nebude splňovat zákonem stanovené limity,“ uvedl Rýdl.