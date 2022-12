Čtyři roky pauza, dalšího úseku D35 se řidiči dočkají až v roce 2026

Ve čtvrtek to bude přesně týden, co si řidiči užívají nejdelší provozovanou část dálnice D35. Po nově otevřeném úseku Časy - Ostrov se její celistvá trasa od hradecké D11 před Vysoké Mýto natáhla na 31,5 kilometru, což je o něco víc než nejstarší provozovaný úsek z 80. let propojující Mohelnici a Olomouc.

Na další pokračování severní alternativy D1 si však budou muset motoristé několik let počkat.

Mezi Ostrovem a Mohelnicí pozorní řidiči v současnosti zpozorují zatím jedinou stavební aktivitu, která má co do činění s D35. V září se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav pustilo v předstihu s ohledem na probíhající výluky do stavby železničního mostu, pod kterým budoucí dálnice jednou povede. Po jeho dokončení na jaře příštího roku bude působit tak trochu jako opuštěné memento v krajině.

Stavební stroje na trasu důležité spojnice Čech a Moravy vyjedou přinejlepším v druhé polovině roku. Z budoucí dálnice D35 na území regionu má nejblíže k zahájení výstavby téměř dvanáct kilometrů dlouhý úsek Janov - Opatovec, jehož součástí je i budovaný železniční most. Na osamocenou část za Litomyšlí, která by se měla otevřít v roce 2026, běží výběrové řízení.

„Máme stavební povolení v právní moci, zbývá nám vykoupit pár jednotek pozemků. Myslím si, že bychom zde někdy mohli v polovině roku, nejpozději ve třetím kvartálu zahájit,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Pokračuje také výběrové řízení na zhotovitele tunelu Homole, který byl kvůli technické náročnosti vyčleněn jako samostatná stavba z úseku Ostrov - Vysoké Mýto. ŘSD věří, že výstavbu více než půlkilometrového dálničního tunelu na rozdíl od navazujícího úseku do Mýta v roce 2023 zahájí.

Na tunel Homole běží výběrové řízení

Zakázku se ŘSD rozhodlo soutěžit samostatně v režimu Design and Build. To znamená, že vítěz soutěže bude postupovat podle projektu, který si sám zpracuje.

Tunel Homole Tunel budou tvořit dvě jednosměrné tunelové trouby o délkách 525 a 569 metrů, částečně se budou hloubit, zčásti razit ve skále. Oba tubusy budou propojeny dvojicí průchozích propojek, každá bude dlouhá 17,5 metru. Výška nadloží v raženém úseku se pohybuje od 8,5 do 24 metrů. Tunel bude podcházet frekventovanou silnici I/17 z Chrudimi.

„Bylo zahájeno druhé kolo výběrového řízení na zhotovitele tunelu Homole. V prvním kole všichni uchazeči splnili kvalifikační předpoklady, celkem jich postoupilo osm. V současné době je termín pro podání nabídek 14. března 2023,“ uvedla pro ČTK Petra Drkulová z pardubické správy ŘSD. Na podzim příštího roku by se mohlo začít stavět.

Náklady ŘSD odhaduje na 2,5 miliardy korun bez DPH. Tunel by měl být hotový v roce 2026. Celý úsek Ostrov - Vysoké Mýto dlouhý zhruba sedm kilometrů chtějí silničáři začít stavět v roce 2024 a uvést do provozu v roce 2027.

Napřesrok by měl být zahájen tendr na zhotovitele i samotná výstavba šest kilometrů dlouhého dálničního obchvatu Vysokého Mýta.

„Prakticky je už vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, máme stavební povolení v právní moci. Potřebujeme dokončit majetkoprávní přípravu, ale když se nám podaří získat zhotovitele v průběhu roku 2023, tak stavbu příští rok zahájíme,“ dodal Mátl.

Ledy se pohnuly i u Litomyšle. ŘSD před koncem roku podalo na ministerstvo dopravy žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na obchvat Litomyšle.

Příprava dálnice D35.

„Na stavbu probíhá majetkoprávní příprava, která je absencí právní moci územního rozhodnutí komplikovaná. Projektová dokumentace je v souladu s uzavřeným memorandem mezi ŘSD a dotčenými subjekty,“ poukázal šéf ŘSD Radek Mátl na memorandum, které odblokovalo letité spory ohledně trasování dálnice.

Tendr na výběr zhotovitele by mohl být zahájen na jaře. „Chceme výběrové řízení vypsat v únoru či březnu příštího roku a je otázka, zda se nám v průběhu roku podaří sehnat zhotovitele, abychom v prosinci touto dobou stavbu zahájili. Stále si myslím, že rok 2023 se dá stihnout,“ uvedl ředitel ŘSD.

Zatímco od Ostrova po Opatovec bude mít ŘSD výstavbu ve svých rukách, posledních bezmála pětadvacet kilometrů bude stavět soukromá firma formou PPP projektu, tedy vítěz tendru by dálnici postavil, zajistil peníze a pak provozoval. I kvůli tomu je termín dokončení v roce 2029 nejistý.

Poslední úseky mají termíny s otazníkem

„Je to komplikace, bude to velmi náročný projekt, výrazně komplikovanější než byla dálnice D4. Určité riziko zde je,“ uvedl Mátl k úsekům s předpokládanou cenou ve výši necelých 30 miliard.

Na rozdíl od prvního českého PPP dálničního projektu D4 zde čeká stavbaře bezmála čtyři kilometry dlouhý tunel, jenž bude tvořit zhruba čtvrtinu úseku dálnice D35 Opatovec – Staré Město.

Kromě tunelu čeká na dělníky v kopcovité krajině Zábřežské vrchoviny stavba přes kilometr dlouhého tunelu Maletín i náročných mostních estakád o celkové délce 3,5 kilometru. Stavba je naplánovaná mezi lety 2025 až 2029.

Na posledních úsecích D35 běží majetková příprava i příprava nutných povolení. ŘSD v úterý podalo na ministerstvo dopravy žádost o vydání stavebního povolení na první z úseků Opatovec - Staré Město. „Na stavbu 16,6 km probíhá zároveň majetkoprávní příprava. Vykoupeno je cca 84 procent trvalých záborů,“ informoval Mátl na Twitteru.

Těsně před Vánoci získal územní rozhodnutí i poslední úsek mezi Starým Městem a Mohelnicí.

Projeďte si nový dálniční úsek D35 mezi Časy a Ostrovem